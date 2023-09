iPhone 15 Pro Max ausgepackt: Apples neues Flaggschiff

Das iPhone 15 Pro Max ist in der Redak­tion ange­kommen, sodass wir erste Erfah­rungen mit dem Boliden sammeln konnten. Wir zeigen Ihnen das Apple-Flagg­schiff in Unboxing-Bildern.

Auch in diesem Jahr hat Apple vier neue Smart­phone-Modelle veröf­fent­licht. Das iPhone 15 Pro Max ist dabei das Spit­zen­modell, das sich vom klei­neren Pro-Modell - anders als bei den iPhones der vergan­genen Jahre - nicht nur durch die Bild­schirm- und Akku­größe unter­scheidet. Auch die Kamera hat ein Feature, auf das Käufer des iPhone 15 Pro verzichten müssen.

Das iPhone 15 Pro Max hat mitt­ler­weile - je nach Händler und gewünschter Ausstat­tung (Farbe, Spei­cher­platz) - Liefer­zeiten von vier bis sechs Wochen. In unserer Redak­tion ist das Phablet mitt­ler­weile ange­kommen. Für unseren Test steht das Modell in Natural Titanum mit 1 TB Spei­cher­kapa­zität zur Verfü­gung. Wir zeigen Ihnen das Gerät auf den folgenden Seiten in Unboxing-Bildern. Zur jeweils nächsten Seite kommen Sie durch einen Klick auf das Foto.