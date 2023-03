iPhone-15-Serie: Displaygläser verraten das Design

Apple-Fans dürfen mit dem Schutz­glas ein wich­tiges Bauteil des iPhone 15 bestaunen, welches Rück­schlüsse auf das Design zulässt. Ein renom­mierter Bran­chen­insider stöberte ein kurzes Video mit den Kompo­nenten auf. Zu sehen sind die gläsernen Abde­ckungen von drei der vier dies­jäh­rigen Apple-Tele­fone, nämlich iPhone 15, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Ultra.

Diesmal fährt der Hersteller in puncto Design keine Zwei­klas­sen­gesell­schaft. So hat auch das iPhone 15 (und wahr­schein­lich das iPhone 15 Plus) die Dynamic Island.

Die Front des iPhone 15 in freier Wild­bahn

Die vermeintlichen Schutzgläser des iPhone 15

Bild: ShrimpApplePro Bis zur Vorstel­lung der dies­jäh­rigen Apple-Handys dürfte es noch sechs Monate dauern. Dennoch drängen schon seit einiger Zeit Hinweise auf die Ausstat­tung und die Gestal­tung der Mobil­tele­fone ans Tages­licht. Der neueste Fund stammt von ShrimpApplePro, einem Infor­manten mit hoher Tref­fer­quote. Auf Twitter publi­zierte er einen neun­sekün­digen Clip, welcher Schutz­gläser von drei iPhone-15-Modellen zeigt. Den Ursprung hat das Mate­rial im chine­sischen Forum Weibo. Sollte das Gezeigte authen­tisch sein, spaltet Apple diesmal nicht die Design­sprache.

Haben iPhone 14 und iPhone 14 Plus im Gegen­satz zu iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max noch eine Notch, könnte diese in der nächsten Itera­tion gänz­lich verschwinden. Die Dynamic Island wäre also kein Luxus-Feature der höher­prei­sigen Modelle mehr.

Ein einheit­liches Erschei­nungs­bild würde auch die Ästhetik der gesamten Produkt­linie stei­gern. Übri­gens tauchte ein ähnli­ches Video mit den drei Schutz­glä­sern auf einer weiteren chine­sischen Platt­form auf, was eben­falls für die Echt­heit des Mate­rials spricht.

Effi­zien­tere Gestal­tung bei iPhone 15 Pro und Ultra

Gänz­lich auf demselben Niveau wie die höher­prei­sigen Exem­plare scheint Apple das Äußere von iPhone 15 und iPhone 15 Plus aber nicht umzu­setzen. In dem Clip fällt auf, dass zwei der Handys, höchst­wahr­schein­lich das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Ultra, dünnere Display­ränder haben. Auf diese Weise ließen sich die teureren Modelle besser von den güns­tigeren unter­scheiden. Beim Spit­zen­modell bleibt es indes abzu­warten, ob es als iPhone 15 Ultra oder iPhone 15 Pro Max den Markt erreicht.

Indes verbes­sert Apple weiter seine iPhone-Satel­liten-Notrufe.