iPhone 15 Pro (Max): Nutzer monieren Überhitzungsprobleme

Kaum auf dem Markt mehren sich Berichte über Über­hit­zungs­pro­bleme beim iPhone 15 Pro und Pro Max. Im Verdacht stehen der neue Prozessor und die Beschaf­fen­heit der Gehäu­seober­fläche.

Bis zu 44 Grad warm

Die Probleme, über die Nutzer aus den USA, Kanada und China berichten, sollen sowohl beim Lade­vor­gang als auch bei der Nutzung leis­tungs­inten­siver Anwen­dungen auftreten. Beim Aufladen soll sich das iPhone 15 Pro Max laut eines Berichtes des Wall Street Journal (via Heise) über 41 Grad erhitzen. Wird zusätz­lich eine ener­gie­hung­rige App oder ein Spiel in Betrieb genommen, bringt es das Smart­phone gar auf 44 Grad. Dabei kam es bisher nicht zu Ausfällen, die Geräte sollen aber so heiß werden, dass sie sich in der Hand unan­genehm anfühlen. iPhone 15 Pro Max in unserem Unboxing

Bild: teltarif.de

3-nm-SoC A17 Pro als Auslöser? Analyst wider­spricht

Als Auslöser des Übels hatte man bereits den erst­mals in der iPhone-15-Pro-Serie verbauten A17-Pro-Chip von TSMC, der im 3-nm-Verfahren gefer­tigt wird, in Erwä­gung gezogen. Der bewährte Analyst Ming-Chi Kuo wider­spricht dieser Theorie jedoch in der Commu­nity "Medium" und verweist auf einen Kompro­miss, den Apple einge­gangen sei, um die Geräte leichter zu machen, sprich auf eine redu­zierte Wärme­abga­befläche und die Verwen­dung eines Titan­rah­mens. Beim Rahmen trifft HiGrade-5-Titan auf ein internes Chassis aus Alumi­nium, was der Wärme­regu­lie­rung offenbar nicht zuträg­lich ist.

Kuo erwartet, dass Apple versucht, das Problem durch Soft­ware-Updates zu besei­tigen, merkt jedoch an, dass soft­ware­sei­tige Verbes­serungen ohne eine gleich­zei­tige Dros­selung der Prozes­sor­leis­tung wenig bewirken würden. Wenn der Hersteller nicht in der Lage sei, "das Problem ordnungs­gemäß anzu­gehen", so Kuo, könne das den Lebens­zyklus des iPhone 15 Pro (Max) deut­lich beein­träch­tigen.

Einige Tests hatten laut MacRumors darauf hinge­deutet, dass der Prozessor während der Über­hit­zung deut­lich gedros­selt wird, um das Gerät abzu­kühlen. Bei den Tests soll es sich jedoch um Bench­marks und extreme Anwen­dungs­fälle gehan­delt haben, die im Alltag kaum vorkämen und somit keine weiteren Auswir­kungen haben dürften. Thermischer Kompromiss als Ursache für die Überhitzungsprobleme der iPhone-15-Pro-Serie?

Bild: Apple

Hitze­pro­blem nur ein anfäng­liches Phänomen?

Ganz neu ist das Thema nicht: Zu ähnli­chen Kompli­kationen war es bereits bei den Vorgän­gern iPhone 14 Pro und 14 Pro Max gekommen. Apple erklärt dies mit einem Setup-Prozess, den das Handy nach der Instal­lation durch­läuft, zu dem unter anderem der Index der System­suche Spot­light gehört. Das Problem sollte eigent­lich nur anfangs auftreten, wurde von Kunden aber noch einige Tage nach der Inbe­trieb­nahme wahr­genommen.

Es bleibt abzu­warten, wie die iPhone-15-Pro-Modelle Spiele in Konso­len­qua­lität wie Resi­dent Evil Village und Death Stran­ding ausführen werden.

Ein Test­exem­plar des iPhone 15 Pro Max ist bei uns in der Redak­tion ange­kommen. Unseren ersten Eindruck erfahren Sie in einem anderen Artikel. Ob das Flagg­schiff auch in unserem Praxis­test mit Über­hit­zungs­pro­blemen zu tun haben wird? Wir halten Sie auf dem Laufenden!