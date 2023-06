iPhone 15 Pro (Max): Titan-Gehäuse von Zulieferern bestätigt

Die Apple-Smart­phones iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max könnten im wahrsten Wort­sinn Titanen werden. Bereits vor einigen Monaten gab es Hinweise auf einen Rahmen aus Titan. Jetzt wird dieses Mate­rial in zwei Berichten von Zulie­fer­ketten bestä­tigt. Die Ferti­gung soll die Hon Hai Tech­nologie-Gruppe über­nehmen, die in der Öffent­lich­keit unter dem Namen Foxconn bekannt ist. Die neue Umran­dung wirke sich positiv auf das Gewicht und das Design aus. Aktu­elle Apple-Handys wie das iPhone 14 kommen mit einem Rahmen aus rost­freiem Stahl daher.

Apple iPhone 15: Titan­gehäuse erneut bestä­tigt

Das iPhone 15 Pro (Max) könnte auf Titan setzen

Patently Apple Schon Anfang des Jahres berich­teten wir über den poten­ziellen Einsatz von Titan beim iPhone 15. Nach anonymen Quellen sollen jetzt Zulie­ferer das Mate­rial bestä­tigt haben. Zumin­dest behauptet Patently Apple, dass in China zwei Berichte von Zulie­fer­ketten erschienen wären, welche das neue Design beteuern. Der rost­freie Stahl soll entspre­chend einer Titan­legie­rung weichen. Explizit geht es um den Rahmen des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Es wird das erste Mal sein, dass Apple dieses Metall in seinen Handys einsetzt.

Leich­tere und hoch­wer­tigere Modelle ließen sich dadurch reali­sieren. Außerdem dürfte es einen Effekt auf das Marke­ting haben. Ein iPhone 15 Pro (Max) mit Titan­gehäuse klingt eben besser als eines mit Stahl­gehäuse. In der Apple Watch Ultra findet das betref­fende Metall bereits Verwen­dung. Der Hersteller bewirbt das Titan bei der Uhr aktiv als „perfekte Balance aus Gewicht, Wider­stands­fähig­keit und Korro­sions­bestän­dig­keit.“ Der Schritt hin zum iPhone wäre also nach­voll­ziehbar.

Apple testete mehrere Mate­ria­lien aus

In den vergan­genen iPhone-Gene­rationen hat sich der Hersteller an verschie­denen Kompo­nenten für den Rahmen versucht. So kam beispiels­weise Glas zum Einsatz. Da sich dieses Mate­rial negativ auf den Empfang auswirkte, hat Apple diesen Ansatz verworfen. Beim kommenden Titan­gehäuse soll es sich auch um eine Mach­bar­keits­studie handeln. So will die Firma testen, wie die Über­tra­gung und der Verbrauch durch die dicke Titan­schicht beein­träch­tigt werden. iPhone 15 und iPhone 15 Plus besitzen weiterhin ein Stahl­gehäuse.

Das iPhone 15 wird kein Schnäpp­chen, sondern noch­mals teurer als die aktu­elle Gene­ration.