iPhone 15 Pro Max im Test: Lohnt sich das Titan-Flaggschiff?

Das iPhone 15 Pro Max ist Apples High-End-Flagg­schiff im aktu­ellen Kader. Es ist nicht nur größer als das iPhone 15 Pro, sondern bietet auch mehr Kamera-Features. Das gab es unter anderem im vergan­genen Jahr nicht. Wir haben das iPhone 15 Pro Max ins Test­labor von teltarif.de geschickt und geprüft, wo die Stärken und Schwä­chen liegen.

Der erste Eindruck

Das Display ist 6,7 Zoll groß

Bild: teltarif.de

Das iPhone 15 Pro Max ist auf den ersten Blick nicht nur ein größeres iPhone 15 Pro, sondern sieht auch so aus wie der Vorgänger iPhone 14 Pro Max. Was dann aber doch auffällt, sind die schma­leren Display­ränder, was das iPhone 15 Pro Max fort­schritt­licher erscheinen lässt. Das iPhone 14 Pro Max sieht mit den etwas brei­teren Rändern für unseren Geschmack aber auch nicht rück­ständig aus.

Die Dynamic Island ist auch beim iPhone 15 Pro Max wieder an Bord. Diese wird uns vermut­lich noch einige iPhone-Gene­rationen begleiten. Es hat aber nicht nur opti­sche Gründe, dass sich Apple von der alten Bade­wannen-artigen Notch verab­schiedet hat. Die Dynamic Island bietet auch zusätz­liche Anwen­dungs­mög­lich­keiten wie das Verfolgen von Live-Akti­vitäten, je nachdem, ob eine Anwen­dung das unter­stützt. Weitere Möglich­keiten sind die Steue­rung einer laufenden Medi­enwie­der­gabe, das Annehmen und Ablehnen von Anrufen oder die Obser­vation eines laufenden Timers. Die Rückseite des iPhone 15 Pro Max mit Triplekamera

Bild: teltarif.de

Verar­bei­tung und Hand­ling

Die Abmes­sungen des iPhone 15 Pro Max laut Daten­blatt sind mit 159,9 mm mal 76,7 mm mal 8,25 mm ange­geben. Das Modell ist top verar­beitet, es gibt keine Spalt­maße und auch sonst klap­pert nichts. Im Gegen­satz zu den Vorgän­gern mit Edel­stahl-Rahmen hat Apple Titan verwendet. Damit ist das iPhone 15 Pro Max mit einem Gewicht von 221 Gramm deut­lich leichter als das iPhone 14 Pro Max mit 240 Gramm. Und das merkt man in der Hand, was sicher­lich Freunde von Phablets freuen dürfte, die mit dem iPhone 15 Pro Max nun ein großes Smart­phone mit einem gerin­geren Gewicht bekommen.

Display

Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Das Display des iPhone 15 Pro Max ist 6,7 Zoll groß und verfügt über die ProMotion-Tech­nologie. Damit bezeichnet Apple eine adap­tive Bild­wie­der­hol­fre­quenz bis zu 120 Hz. Damit das auch funk­tio­niert, müssen Anwen­dungen mitspielen. Im Vergleich mit einem 60-Hz-Panel, wie es das iPhone 15 (Plus) immer noch hat, fällt der Unter­schied beim Scrollen über Webseiten, Social-Media und durch das iOS-Inter­face auf. In Sachen Kontrast, der Farb­wie­der­gabe und der Hellig­keit ist das Display des iPhone 15 Pro Max auf einem sehr guten Niveau.

Action Button

Action-Button, Lautstärketasten und SIM-Slot (v.l.)

Bild: teltarif.de Den klas­sischen Ein-Aus-Schalter für Klin­gel­töne gibt es an der Gehäu­seseite des iPhone 15 Pro Max nicht mehr. An die Stelle ist ein neuer Knopf, der sich "Action Button" nennt, einge­setzt worden. Die Funk­tionen des Action-Buttons sind perso­nali­sierbar. In der Einstel­lungs-App von iOS 17 gibt es für den Knopf ein eigenes Menü. So kann beispiels­weise der Action Button für das Auslösen von Sprach­memos, den Schnell­zugriff auf die Kamera, Taschen­lampe und Fokus­akti­vie­rung verwendet werden. Im Zusam­men­spiel mit der Dynamic Island werden die über den Action Button ausge­lösten Funk­tionen darüber ange­zeigt. Das Ein- und Ausschalten von Klin­gel­tönen ist aber weiterhin darüber möglich. Der Powerbutton

Bild: teltarif.de Im Test gestal­tete sich das einhän­dige Bedienen als schwierig, schwerer als es beim klei­neren iPhone 15 Pro der Fall war. Der Action Button ist nur mit einem umständ­lichen Hoch­rut­schen mit dem rechten Zeige­finger zu errei­chen. Leichter ist es, wenn das iPhone 15 Pro Max in der linken Hand mit dem Daumen bedient wird.

Sollten Sie ein Buch­hüllen-Case verwenden, kann es je nach Acces­soire sein, dass der Action Button verdeckt wird. Das fiel uns bereits im Hands-on zum iPhone 15 Pro auf.

Perfor­mance und Akku

Im iPhone 15 Pro Max arbeitet wie im iPhone 15 Pro der A17-Pro-Chip. Dabei soll es sich um eine wahre Leis­tungs­maschine handeln, mit der das iPhone 15 Pro Max auch im Gaming-Bereich performen soll. Apple kündigte im Rahmen der Keynote an, auch Konso­len­spiele für das iPhone 15 Pro (Max) verfügbar machen zu wollen, beispiels­weise Resi­dent Evil Village. Zunächst ist die Leis­tung des iPhone 15 Pro Max auf dem Papier erst­klassig. In von uns durch­geführten Tests erreichte es beispiels­weise im AnTuTu-Gesamt­wert 1.524.737 Punkte und im Geek­bench 2919 Punkte (Single) und 6794 Punkte (Multi). Diese Werte sind deut­lich höher als beim iPhone 14 Pro Max. Weitere Bench­marks und alle Daten zum iPhone 15 Pro Max finden Sie im passenden Daten­blatt. Die Displayränder sind im Vergleich zum Vorgänger schmaler geworden

Bild: teltarif.de Und auch im Praxis­test hielt das iPhone 15 Pro Max, was es verspricht. Wir nutzten ein Smart­phone mit exzel­lenter Perfor­mance. In den Stan­dards wie Surfen, Messa­ging und Social Media war das iPhone 15 Pro Max aber nicht besser als der Vorgänger. Wenn Sie die Power des iPhone 15 Pro Max wirk­lich ausnutzen wollen, sei wohl auf das besagte High-End-Gaming verwiesen. Der A17-Pro-Chip wurde im 3-nm-Verfahren gefer­tigt. Das soll die Perfor­mance stei­gern und gleich­zeitig auch Strom sparen.

Das iPhone 15 Pro Max gibt es in den Spei­cher­größen 256 GB, 512 GB und 1 TB. Eine 128-GB-Version wie beim iPhone 15 Pro und beim iPhone 14 Pro Max gibt es nicht mehr.

Wich­tiger Hinweis: Einen finalen Wert aus unserem Akku­test haben wir noch nicht. Diesen werden wir nach­rei­chen. Den Wert, den Sie im Daten­blatt vorfinden, orien­tiert sich am iPhone 14 Pro Max. Ausge­hend vom Akku­test des iPhone 15 Pro im Vergleich mit dem iPhone 14 Pro ist die Wahr­schein­lich­keit groß, dass die Lauf­zeit des iPhone 15 Pro Max nicht bedeu­tend von der des iPhone 14 Pro Max abwei­chen wird.

Konnek­tivität und Tele­fonie

Beim iPhone gibt es jetzt einen USB-C-Anschluss. Es geschehen also noch Wunder. Das iPhone 15 Pro Max unter­stützt USB-C 3 für höhere Geschwin­dig­keiten als es die Konnek­toren von iPhone 15 und iPhone 15 Plus leisten. Punkt­abzug gibt es bei der Mobil­funk-Konnek­tivität. Die Band­kom­bina­tion NR700 (n28) mit LTE 800 (B20) funk­tio­niert nicht. Dagegen leisten Modelle wie das T-Phone der Telekom diese Band­kom­bina­tion für einen deut­lichen güns­tigeren Anschaf­fungs­preis. Mehr zum Mobil­funk beim iPhone 15 (Pro) lesen Sie in einer sepa­raten News.

Weitere Ausstat­tungs­merk­male des iPhone 15 Pro Max sind: WLAN 6E, Blue­tooth 5.3, NFC, Dual-SIM mit der Kombi­nation von Nano-SIM und eSIM, VoLTE und WLAN-Anrufe. SIM-Slot: Dual-SIM ist mit einer Nano-SIM und einer eSIM möglich

Bild: teltarif.de Die Tele­fonie­qua­litäten des iPhone 15 Pro Max waren in unserem Test durchweg sehr gut. Die Laut­spre­cher lieferten in einem kurzen Musik-Test einen ordent­lichen, vollen Klang mit sehr guter Bass­leis­tung.

