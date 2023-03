iPhone 15 Pro: Notstrom-Modus bei ausgeschaltetem Handy

Im Herbst wird die iPhone-15-Serie vorge­stellt. Wieder sollen zwei Stan­dard-Modelle und zwei Pro-Ausfüh­rungen erscheinen. Gerüchten zufolge will Apple die Pro-Modelle mit Solid-State-Tasten ausstatten. Demnach bekämen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max fest­ste­hende Tasten, die sich nicht mehr herein­drü­cken lassen, wohl aber ein hapti­sches Feed­back geben, so wie es auch bei den TouchID-Lösungen früherer Modelle mit dem iPhone 8 umge­setzt wurde.

Jetzt sind Infor­mationen zu einem neuen Mikro­pro­zessor aufge­taucht, der in der Lage sein soll, einen Tasten­druck zu erkennen, selbst wenn das iPhone ausge­schaltet ist.

iPhone 15 Pro mit neuem Mikro­pro­zessor?

Im Gegensatz zum iPhone 14 Pro (Bild) soll das iPhone 15 Pro "Solid-State-Tasten" bekommen

Foto: teltarif.de Die fest­ste­henden Tasten sollen auch dann reagieren, wenn iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ausge­schaltet sind. Soweit der Stand der aktu­ellen Infor­mationen, über die das Online-Portal MacRumors mit Hinweis auf einen Foren­ein­trag berichtet. Bei der Quelle des Foren­bei­trag­schrei­bers soll es sich um jemandem im Apple-Entwick­lungs­team handeln.

Konkret geht es um einen neuen Mikro­pro­zessor, der die Solid-State-Tasten des im Herbst erwar­teten iPhone 15 Pro mit Strom versorgen soll, selbst wenn das iPhone gar nicht einge­schaltet ist. Diese Art "Notstrom" soll den Tasten­druck also auch im ausge­schal­teten Tele­fon­zustand erkennen.

Der neue Mikro­pro­zessor soll unter anderem auch dazu in der Lage sein, die Find-My- und die Apple-Pay-Express­kar­ten­funk­tion sowie Blue­tooth LE und NFC zu steuern, während das iPhone ausge­schaltet ist. Es ist aber auch die Rede von einem Test des Taptic-Engine-Feed­backs, wenn der iPhone-Akku leer ist.

Gene­rell soll der neue Mikro­pro­zessor den aktuell verwen­deten Super-Low-Energy-Modus ersetzen, der es beispiels­weise ermög­licht, ein iPhone über die Find-My-Funk­tion zu loka­lisieren, wenn es ausge­schaltet wurde oder bis zu 24 Stunden lang, wenn der Akku leer ist.

