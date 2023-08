iPhone 15: Lahmes USB-C-Kabel und Pro-Max-Verspätung?

Je näher die neuen Apple-Handys rücken, desto mehr Gerüchte gibt es. So stießen wir auf Details zum USB-C-Kabel und eine mögliche Verspä­tung des iPhone 15 Pro Max. Ferner wurden ein Design-Vergleich des iPhone 15 Pro Max mit dem Galaxy S24 Ultra und ein Hinweis auf eine neue Farbe der Pro-Modelle veröf­fent­licht. Das beigelegte USB-C-Kabel unter­stützt angeb­lich nur USB 2.0.

Das iPhone 15 Pro Max soll sich wegen Liefer­schwie­rig­keiten des neuen Sony-Kame­rasen­sors verspäten. Es könnte erst im Oktober erscheinen. Bei den Pro-Modellen soll Titan Gray Gold ablösen.

iPhone 15: Kabel zu langsam, Pro Max später?

So könnte das iPhone 15 Pro Max aussehen

Bild: chenwen1987 Der Infor­mant Majin Bu will bereits an das USB-C-Kabel des iPhone 15 gekommen sein. Ihm zufolge ist das Kabel 1,6 m lang. Beim iPhone 14 misst es nur 1 m. Außerdem hat das neue Kabel 16 Pins und ist dicker sowie wider­stands­fähiger. Die maxi­male Lade­geschwin­dig­keit von 60W (20V Mal 3A) liest sich eben­falls gut. Wenn­gleich es unge­wiss ist, ob das iPhone 15 diese Geschwin­dig­keit unter­stützt. Eine MFI-Restrik­tion sei nicht vorhanden. Leider wird das posi­tive Gesamt­bild durch USB 2.0 getrübt. Trotz interner Thun­der­bolt-Anbin­dung werden Dateien also mit maximal 480 MBit/s über­tragen. Apple dürfte schnel­lere Kabel erneut separat verkaufen.

iPhone 15 Pro Max vs. Galaxy S24 Ultra

Am 12. oder 13. September wird die Präsen­tation des iPhone 15 erwartet. Zwar wird das iPhone 15 Pro Max pünkt­lich bei der Enthül­lung demons­triert, eine paral­lele Markt­ein­füh­rung ist aber unge­wiss. 9To5Mac hat von einem Analysten erfahren, dass sich die Veröf­fent­lichung um drei bis vier Wochen verspätet. Entspre­chend würde dieses Modell erst zwischen dem 6. und 13. Oktober den Handel errei­chen. Schuld daran sei Sony. Es gäbe Liefer­pro­bleme beim neuen Kame­rasensor des Peri­skop-Tele­foto-Objek­tivs im iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro in Titan Gray

Bild: 9to5Mac

Ice universe hat Render­bilder des iPhone 15 Pro Max und des Galaxy S24 Ultra kreiert. Auf einer Grafik stellt er die kommenden Kontra­henten gegen­über. Dabei fällt insbe­son­dere die unter­schied­liche Design­sprache auf. Während das iPhone 15 Pro Max geschwun­gene Ecken hat, zeigt sich das Galaxy S24 Ultra voll­ends kantig. Beim Screen-to-Body-Ratio scheint das Apple-Handy etwas effi­zienter als das Samsung-Handy zu sein. Angeb­lich nimmt Samsung einen dickeren Rahmen für eine flache Bauweise des Displays in Kauf.Wenn es um die Gehäu­sefarbe geht, müssen Fans goldener Apple-Smart­phones laut 9to5Mac stark sein. Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max sollen nicht mehr im güldenen Kleid erscheinen. Statt­dessen soll es Titan Gray geben. Aufgrund des Titan­rah­mens der Pro-Modelle wäre das eine nach­voll­zieh­bare Entschei­dung.

Übri­gens könnte das iPhone 15 Pro Max auch iPhone 15 Ultra heißen und die bishe­rige Speer­spitze des Herstel­lers ablösen.