iPhone 15 Pro Max: Deutlich größerer Kamera-Sensor?

Im iPhone 15 Pro Max soll ein neuer Kame­rasensor von Sony stecken. Ein Infor­mant beteuert den Einsatz des Bild­wand­lers IMX903. Dabei handelt es sich um den aktuell wohl teuersten Foto­grafie-Chip des japa­nischen Elek­tronik­kon­zerns für Smart­phones. Dennoch ist die Sensor­fläche mit 1/1,14 Zoll etwas kleiner als jene des 1-Zoll-Produkts IMX989. Im Vergleich zum Isocell HP2 des Galaxy S23 Ultra gibt es eine 20 Prozent bessere Licht­aus­beute. Das gelingt unter anderem aufgrund der gleich­blei­benden Auflö­sung von 48 Mega­pixel. Gute Fotos könnten also auch bei schlechtem Licht möglich sein.

iPhone 15 Pro Max even­tuell mit großem Kamera-Upgrade

Das iPhone 14 Pro Max bekommt bald einen Nachfolger

Apple Apple vollzog mit dem iPhone 14 Pro und Pro Max einen großen Schritt bei der Foto­grafie. Sensor­größe und Auflö­sung wurden merk­lich gestei­gert. Von den 12 Mega­pixeln und dem 1/1,7 Zoll messenden Sony IMX703 ging es auf 48 Mega­pixel und Sony IMX803 (1/1,28 Zoll) hoch. Dank des neuen Bild­wand­lers Sony IMX903, welcher dem Bran­chen­kenner Ice Universe zufolge im iPhone 15 Pro Max Verwen­dung findet, soll die Kameraqua­lität noch besser werden. Bei gleich­blei­bender Auflö­sung misst dieser 1/1,14 Zoll, ist also nur ein wenig kleiner als ein 1-Zoll-Modul.

iPhone 15 Pro Max verfolgt sinn­vollen Ansatz

Neben der eingangs erwähnten höheren Licht­emp­find­lich­keit gibt es Unter­stüt­zung für DNG-RAW-Aufnahmen in 14 Bit. Samsung offe­riert zwar 16 Bit, jedoch nicht auf Hard­ware-Ebene. Regis­seure dürften sich indes über die 12 Bit starken Videos bei Dolby-Vision-Aufzeich­nung freuen. Gerüchten zufolge sei der Sony IMX903 aufgrund der höheren Bitrate auch doppelt so teuer wie der 1-Zoll-Chip Sony IMX989.

Handys wie das Galaxy S23 Ultra mit 200-MP-Kamera wirken beein­dru­ckend, die Bild­punkte sind aller­dings nur 0,6 Mikro­meter groß, können also nicht beson­ders viel Licht aufnehmen. Es werden eine sehr helle Umge­bung und aufgrund der längeren Belich­tungs­zeit ruhige Hand benö­tigt, um scharfe und rausch­arme Fotos bei voller Auflö­sung aufzu­nehmen. Per Pixel-Binning verschmelzen die 200 Mega­pixel zu 2,4 Mikro­meter großen Bild­punkten bei 12,5 Mega­pixel oder 1,2 Mikro­meter bei 50 Mega­pixel. Das ist deut­lich alltags­taug­licher. Dass Apple nicht auf den kaum nutz­baren 200-MP-Zug aufspringt und auf physi­kalisch größere Pixel setzt, mutet als vernünf­tige Entschei­dung an.

