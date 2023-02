iPhone 15 (Pro): So sollen die Apple-Flaggschiffe aussehen

Das iPhone 15 und 15 Pro präsen­tieren sich auf neuen 3D-CAD-Bildern und in einem Konzept­video. Die Entwürfe beschei­nigen dem Basis­modell ein größeres Display und eine Dynamic Island. Wie steht es um die Specs der Pro-Version?

Bis zum Start von Apples neuer Flagg­schiff-Serie werden noch einige Monate ins Land gehen, und doch hagelt es jetzt schon Render­bilder vom iPhone 15. Außerdem gibt es ein reali­tätsnah wirkendes Konzept­video vom iPhone 15 Pro.

Größeres Display mit Dynamic Island

Auf 3D-CAD-Bildern des iPhone 15, die Ian Zelbo für 9to5Mac erstellt hat, präsen­tiert sich das Basis­modell mit einigen Design­ände­rungen. Links iPhone 15 Pro, rechts iPhone 15

Bild: 9to5Mac So wächst das Display gegen­über dem Vorgänger von 6,1 Zoll auf 6,2 Zoll. Im Vergleich zu den Display­rän­dern des iPhone 15 Pro, von dem es bereits in der letzten Woche Rende­rings gab, scheinen jene des iPhone 15 nicht breiter zu sein.

Die Notch, die wir beim iPhone 14 vorfinden, weicht beim Nach­folger offenbar einer Dynamic Island, jenem ovalen Ausschnitt oben im Display, der schon bei den beiden iPhone-14-Pro-Modellen die Front­kamera und Face-ID-Sensoren mitein­ander vereint. Details zur Bild­schirm­auf­lösung und Bild­wie­der­hol­fre­quenz sind derzeit noch nicht bekannt, speku­liert wird jedoch über einen AMOLED-Screen mit 60 Hz.

USB-Typ-C ersetzt Light­ning

Auch der viel disku­tierte USB-Typ-C-Anschluss wird offenbar bei allen 15er-Modellen Einzug halten und Light­ning vom Thron schubsen. Somit dürfte eine deut­lich schnel­lere Daten­über­tra­gung und Akku-Aufla­dung Einzug halten. Links iPhone 15 Pro, rechts iPhone 15, USB-Typ-C-Anschluss

Bild: 9to5Mac Gerüchten zufolge soll das iPhone 15 Pro mit kapa­zitiven Taptic-Buttons kommen. Dabei handelt es sich um berüh­rungs­emp­find­liche Tasten, die auf Finger­druck reagieren und diesen mit einem hapti­schen Feed­back in Form von Vibra­tion quit­tieren. Diese scheint Apple beim Basis­modell einzu­sparen und herkömm­liche physi­sche Tasten zu verbauen. Links iPhone 15, rechts iPhone 15 Pro - Kameraeinheit

Bild: 9to5Mac Das Design der Dual-Kamera-Einheit über­nimmt das iPhone 15 offenbar von seinem Vorgänger.

iPhone 15 Pro mit größerer Kamera und (vermut­lich) Titan-Rahmen

Im Gegen­satz dazu scheint sich die Kame­raein­heit des Pro-Modells, laut eines YouTube-Videos, das Tech­nizo Concept veröf­fent­licht hat, deut­lich zu vergrö­ßern. Das Konzept­video zeigt das iPhone 15 Pro mit einem leicht mattierten silbernen Rand, was bishe­rige Speku­lationen über den Einsatz eines Titan-Rahmens bestä­tigen könnte. Auch der USB-Anschluss ist hier deut­lich auszu­machen.

Über mögliche Farben geben weder die CAD-Bilder des iPhone 15 noch das Video vom 15 Pro Auskunft. Bis zum Markt­start kann sich erfah­rungs­gemäß auch noch einiges an der Optik der Flagg­schiffe ändern.

