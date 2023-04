iPhone 15 Pro: Apple verwirft Solid-State-Tasten

Frühere Leaks spra­chen dem künf­tigen iPhone 15 Pro soge­nannte Solid-State-Tasten zu, die auf Berüh­rung reagieren und diese mit einem hapti­schen Feed­back quit­tieren. Liefert Apple sein neues Flagg­schiff nun doch mit tradi­tio­nellen physi­schen Tasten aus?

Tech­nische Probleme bei Engi­nee­ring Vali­dation Test

Renderbild vom iPhone 15 Pro

Bild: MacRumors / Unknownz21 Das jeden­falls berichten die Analysten Ming-Chi Kuo bei Medium und Jeff Pu via 9to5Mac. Beide behaupten, dass das iPhone 15 Pro mit den altbe­währten Laut­stärke- und Sperr­tasten kommen wird. Im Rahmen des Engi­nee­ring Vali­dation Tests (EVT) hatte es offenbar tech­nische Probleme mit den geplanten Bauteilen gegeben, die Apple bisher nicht lösen konnte.

Angeb­lich wieder Zwei-Tasten-Layout

MacRumors nach plant der Hersteller infolge, bei dem Laut­stärke-Button zu einem Zwei-Tasten-Layout zurück­zukehren, da das flächig durch­gehende Design für die Solid-State-Tech­nologie vorge­sehen war. Auch der seit­lich ange­brachte Kipp­schalter, der die Töne des Smart­phones auf Klin­geln, Vibrieren und Lautlos stellt, soll beim iPhone 15 Pro durch einen einfa­chen Drücker ersetzt werden. Dieser könnte anpassbar und ähnlich wie die Akti­ons­taste der Apple Watch Ultra mit Schnell­zugriffen belegbar sein.

Wie das iPhone 14 Pro, so das iPhone 15 Pro?

Ob Apple die Laut­stärk­edrü­cker des iPhone 15 Pro wie jene des iPhone 14 Pro gestalten wird oder derzeit nach einem Mittelweg zwischen dem alten und dem ursprüng­lich geplanten neuen Design sucht, wissen wir nicht. Bevor bekannt wurde, dass die Solid-State-Tasten nun doch nicht zum Einsatz kommen, hatte MacRumors einige Videos und Render­bilder geteilt, die in Zusam­men­arbeit mit Unknownz21 entstanden sind. Diese stellen das mögliche Layout der Laut­stärke-, Stumm- und Ein-/Aus-Tasten dar, einschließ­lich einer Ansicht der internen Kompo­nenten. Die Laut­stär­ketaste präsen­tiert sich auch hier schon nicht mehr als durch­gehende Fläche, sondern mit einer abgren­zenden Rille in der Mitte.

MacRumors teilt Render­video vom mögli­chen iPhone-15-Pro-Design auf YouTube

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Einer­seits könnte Apple die Tasten des iPhone 14 Pro über­nehmen, die Laut- und Leise-Taste also komplett vonein­ander trennen, ande­rer­seits könnte das Zwei-Tasten-Design ähnlich wie beim iPhone 3GS aus dem Jahr 2009 aussehen. Dieses hatte eine Laut­stär­kewippe mit einer breiten Vertie­fung in der Mitte, welche die Drücker optisch vonein­ander abrü­cken und wie zwei sepa­rate Buttons wirken ließ. Was Genaues weiß man nicht, und aufge­schoben heißt wahr­schein­lich auch nicht aufge­hoben, da der Hersteller die berüh­rungs­emp­find­lichen Buttons vermut­lich ein Jahr später beim iPhone 16 Pro umsetzen wird, sofern der Fehler in dem Bauteil bis dahin ausge­merzt ist.

Während der Verlust der Solid-State-Tasten-Tech­nologie für manche Nutzer eine Enttäu­schung darstellen mag, dürfte die Aussicht, dass das Gehäuse des künf­tigen Flagg­schiffs aus Titan bestehen soll, ein kleines Trost­pflaster sein. Zudem soll der Bolide mit einem 3-Nano­meter-A17-Chip von TSMC und einem USB-Typ-C-Steck­platz anstelle eines Light­ning-Anschlusses ausge­stattet sein.

Apple wird seine iPhone-15-Serie voraus­sicht­lich im Herbst dieses Jahres vorstellen; bis dahin wird es sicher­lich noch weitere Gerüchte über das mögliche Design der Smart­phones geben.

In einem anderen Artikel erfahren Sie, welche Neuheiten iOS 17 auf das iPhone bringt.