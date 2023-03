Gerücht: iPhone 15 auch in Europa nur mit eSIM

In den USA ist es bei der iPhone-14-Serie bereits Stan­dard. Nun könnten auch kommende iPhone-Modelle in Europa als eSIM-only-Vari­anten vertrieben werden.

Für den US-ameri­kani­schen Markt hatte Apple es bereits im vergan­genen Jahr mit Einfüh­rung der iPhone-14-Serie vorge­macht: Alle vier Modelle der Serie, nament­lich iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max haben keinen Slot mehr, um eine physi­sche SIM-Karte einzu­legen. Statt­dessen müssen Nutzer ein oder bei Bedarf mehrere eSIM-Profile hinter­legen, um Zugang zum Mobil­funk­netz zu erhalten.

Nach Bekannt­werden der Apple-Stra­tegie in den USA, keine physi­schen SIM-Karten in die Modelle einlegen zu können, lag und liegt es noch nahe, darüber zu speku­lieren, ob der iPhone-Hersteller künftig auch in anderen Märkten reine eSIM-Modelle einführen könnte. In rund einem halben Jahr wird die iPhone-15-Serie vorge­stellt. Gerüchte und Leaks zur kommenden Serie tauchen immer wieder auf. Jetzt gibt es neue Infor­mationen bezüg­lich der Art der Mobil­funk­schnitt­stelle von iPhone 15 und iPhone 15 Pro.

iPhone 15: eSIM-only?

Das iPhone 15 könnte hierzulande ohne SIM-Karten-Slot erscheinen

Dass das iPhone 15 auch in Europa ohne Slot für physi­sche SIM-Karten auskommt, ist nicht abwegig. Zum einen gibt es solche Vari­anten bereits in den USA. Zum anderen gibt es bei den hier­zulande verkauften Modellen die Möglich­keit der Dual-SIM-Nutzung nur in Kombi­nation mit einer Nano-SIM und einer eSIM. Der Schritt, künftig gänz­lich auf die physi­sche SIM zu verzichten, wäre also nach­voll­ziehbar. Wie unter anderem das Online-Magazin MacRumors berichtet, könnten iPhone 15 und iPhone 15 Pro in Frank­reich ohne SIM-Karten-Slot auf den Markt kommen. Diese Annahme geht auf Infor­mationen der fran­zösi­schen Webseite MacGeneration (iGeneration) zurück.

Sollte die iPhone-15-Serie im September in Frank­reich als eSIM-only erhält­lich sein, könnte das auch auf andere Länder zutreffen. Zur Unter­maue­rung dieser Annahme nennt MacRumors das in Frank­reich erhält­liche iPhone 14 Pro (A2890), das auch in Ländern wie Groß­bri­tan­nien, Irland, Deutsch­land, Italien, Spanien, Portugal, Öster­reich, Polen, den Nieder­landen, Belgien, Däne­mark, Finn­land, Norwegen, Schweden und der Schweiz verkauft wird. Entspre­chend ist es eher unwahr­schein­lich, dass Apple Geräte nur für bestimmte euro­päi­sche Länder produ­ziert.

iPhone 15 (Pro): Das ist zu erwarten

Gerüchten zufolge soll das iPhone 15 Pro mit "Solid-State-Tasten" ausge­stattet sein. Das bedeutet, Funk­tions­tasten wie Laut­stärke und Power­button lassen sich nicht mehr herein­drü­cken, statt­dessen geben sie wie beispiels­weise vom Touch-ID-Button des iPhone 8 bekannt ein hapti­sches Feed­back.

Weiterhin soll die im Zuge von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max einge­führte "Dynamic Island" auch in den normalen iPhone-15-Modellen Stan­dard werden. Gene­rell ist beim iPhone 15 Pro (Max) mit stei­genden Preisen zu rechnen.