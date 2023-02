Leak: Das sind Apples Design-Pläne für das iPhone 15 Pro

Gerüchte um iPhone 15

Foto: teltarif.de Voraus­sicht­lich erst im September wird Apple seine dies­jäh­rigen iPhone-Modelle vorstellen. Schon jetzt gibt es Gerüchte darüber, welche Neue­rungen wir gegen­über der iPhone-14-Reihe aus dem vergan­genen Jahr sehen werden. Auf Twitter hat sich jetzt ein Leaker unter dem Pseud­onym ShrimpApplePro zu Wort gemeldet, der über Design-Ände­rungen beim iPhone 15 Pro berichtet.

Der Leaker ist auf den ersten Blick nicht ganz so bekannt, hat aber in der Vergan­gen­heit schon unter Beweis gestellt, dass er offenbar über gute Kontakte zu Apple oder den Zulie­ferern des iPhone-Konzerns verfügt. So hat der Leaker im vergan­genen Jahr die Dynamic Island beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vorher­gesagt.

Für die Pro-Modelle des iPhone 15 hat der Analyst jetzt die Einschät­zung geäu­ßert, dass der Display-Rand "ultra-dünn" sein wird. Erfah­rung habe Apple mit dieser Bauweise bereits bei seinen neueren Smart­wat­ches. Für die Neue­rung beim iPhone 15 Pro (Max) gebe es Hinweise aus mehreren Quellen. Darüber hinaus wird der Gehäuse-Rahmen aller vier iPhone-15-Modelle dem Leaker zufolge leicht gebogen sein.

Kamera mit klei­nerem "Buckel"?

Gerüchte um iPhone 15

Foto: teltarif.de Neue­rungen soll es darüber hinaus beim Kamera-Design von iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max geben. Aller­dings äußerte sich ShrimpApplePro noch nicht zu den Details der Ände­rungen gegen­über früheren Smart­phone-Modellen von Apple. Wünschens­wert wäre, dass das Kamera-Modul nicht mehr ganz so weit aus dem Gehäuse-Rahmen ragt wie es beim iPhone 14 Pro (Max) der Fall ist.

In den vergan­genen Wochen gab es weitere Leaks zu den Eigen­schaften der iPhone-15-Pro-Modelle. So werden diese auf einem A17-Bionic-Chip von Apple basieren, während iPhone 15 und iPhone 15 Plus den A16-Prozessor bekommen. Dazu kommen die Unter­stüt­zung für WiFi 6E, ein verbes­serter 5G-Support und 8 GB Arbeits­spei­cher. Das iPhone 15 Pro Max könnte zudem einen Titan-Rahmen bekommen.

Für alle neuen iPhones gehen die Analysten über­ein­stim­mend von einem USB-C-Port anstelle der bisher bei den Smart­phones von Apple übli­chen Light­ning-Schnitt­stelle aus. Zuletzt gab es aber Hinweise darauf, dass der Hersteller die USB-C-Buchse im iPhone 15 funk­tional einschränken könnte.