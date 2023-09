iPhone 15 (Pro): Bei 5G schlechter als ein 200-Euro-Handy

Seit Ende vergan­gener Woche sind die vier neuen iPhone-Modelle von Apple im Handel erhält­lich. Auch wir hatten bereits die Möglich­keit, erste Erfah­rungen mit iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro zu sammeln. Dabei haben wir auch den mobilen Internet-Zugang unter­sucht, den die neuen Smart­phones von Apple bieten. Hinter­grund ist, dass das 5G-Netz mit den iPhone-Modellen aus dem vergan­genen Jahr nicht in vollem Umfang genutzt werden kann.

Konkret geht es um 5G Non-Stan­dalone, also um die Erwei­terung des LTE-Netzes um 5G. Das ist das derzeit in Deutsch­land vorherr­schende Nutzungs­sze­nario. Einzig Voda­fone bietet Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis eine 5G-Stan­dalone-Option an, mit der sich der neue Netz­stan­dard auch ohne Kombi­nation mit 4G einsetzen lässt. Mit dem iPhone 14 (Pro) ist LTE auf 800 MHz (Band 20) nicht als "Anker" für 5G im benach­barten 700-MHz-Bereich (Band n28) nutzbar. Neue iPhones mit kastriertem 5G

Bild: teltarif.de

Wie sich im ersten Test mit dem iPhone 15 Pro gezeigt hat, gibt es die gleiche Einschrän­kung auch bei den neuen Smart­phones von Apple. Kommt diese LTE/5G-Band­kom­bina­tion zum Einsatz, so wird nur das 4G-Netz ohne 5G-Erwei­terung genutzt. Das zeigte sich während unseres Tests im Versor­gungs­bereich einer Basis­sta­tion von Voda­fone, bei der diese Netz­kon­figu­ration zum Einsatz kommt.

5G-Anzeige ohne 5G-Nutzung

Beson­ders fatal: Das iPhone sugge­riert in solchen Fällen die 5G-Nutzung durch eine entspre­chende Anzeige auf dem Display, obwohl de facto nur das LTE-Netz zum Einsatz kommt. Diese fehler­hafte Anzeige gibt es auch bei anderen Smart­phone-Herstel­lern. Telefónica, das neben Voda­fone eben­falls oft die Kombi­nation aus LTE auf 800 MHz und 5G auf 700 MHz einsetzt, wollte den Dialog mit den Gerä­teher­stel­lern suchen, um zumin­dest die falsche Anzeige abzu­stellen - bislang offenbar ohne Erfolg.

Auch wenn das iPhone 15 (Pro) die kastrierte 5G-Unter­stüt­zung mit Smart­phones einiger anderer Hersteller teilt, ist diese Einschrän­kung pein­lich. Das Beispiel des T Phone von der Deut­schen Telekom zeigt, dass es eine voll­stän­dige 5G-Unter­stüt­zung kein Hexen­werk sein kann - wenn man als Hersteller Wert darauf legt. Das T Phone ist im freien Handel mitt­ler­weile schon für unter 200 Euro erhält­lich, während ein aktu­elles iPhone bis zu 1949 Euro kostet.

