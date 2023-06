Analyst: iPhone 15 soll noch teurer werden

Der Analyst Dan Ives rechnet damit, dass Apple in diesem Jahr nicht nur inter­national, sondern auch in den USA die iPhone-Verkaufs­preise erhöht.

Apple wird die Verkaufs­preise für das iPhone 15 gegen­über der Smart­phone-Gene­ration aus dem vergan­genen Jahr erhöhen. Das berichtet das Online­magazin Phonearena unter Beru­fung auf den Analysten Dan Ives. Dem Bericht zufolge hat Ives eine gute Erfolgs­bilanz, wenn es um die Vorher­sage von Preis­erhö­hungen für die Smart­phones von Apple geht.

Höhere Verkaufs­preise für die jeweils neue iPhone-Gene­ration mögen für Inter­essenten in Europa zur fast schon alljähr­lichen Realität gehören. Auf seinem ameri­kani­schen Heimat­markt hat Apple die iPhone-Preise aber seit 2017 stabil gehalten, wie es im Bericht weiter heißt.

Im vergan­genen Jahr hat Apple bereits fast welt­weit höhere Preise für die vier Modelle des iPhone 14 gegen­über der Vorgänger-Gene­ration durch­gesetzt. Ledig­lich Kunden in den USA und in China blieben von den Verschlech­terungen verschont, die zum Teil auch mit Wech­sel­kurs-Schwan­kungen zusam­men­hingen. Analyst rechnet mit höheren iPhone-Preisen

Fotos: Apple/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Bislang keine genauen Preise genannt

Was die voraus­sicht­lich vier Modelle des iPhone 15 in den Verei­nigten Staaten kosten werden, ließ Ives dem Bericht zufolge offen. Das iPhone 14 ist in den USA zu Preisen ab 799 Dollar erhält­lich. Für das iPhone 14 Plus zahlen Inter­essenten 100 Dollar mehr. Das iPhone 14 Pro ist zu Preisen ab 999 Dollar zu bekommen, das iPhone 14 Pro Max gibt es ab 1099 Dollar.

Ives geht den Angaben zufolge davon aus, dass rund 250 Millionen iPhones in den vergan­genen vier Jahren nicht durch ein neues Gerät ersetzt wurden. Das könnte für Apple ein gutes Geschäft bedeuten, wenn viele der Nutzer in diesem Jahr zu einem neuen Smart­phone mit iOS-Betriebs­system greifen.

Für einige Kunden dürfte Hand­lungs­bedarf bestehen, wenn sie über den kommenden Herbst hinaus ein Smart­phone mit aktu­eller Betriebs­system-Version nutzen möchten. Nicht alle iPhones, die aktuell mit iOS 16.x laufen, erhalten ein Update auf iOS 17, wie Apple im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC einge­räumt hat, die in der vergan­genen Woche statt­fand.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, welche iPhone-Modelle ohne Update auf iOS 17 auskommen müssen.