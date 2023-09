Apple: iPhone 15 Plus im Unboxing & Hands-on

Das iPhone 15 Plus ist das große Stan­dard-Modell im aktu­ellen Smart­phone-Port­folio von Apple. Nun ist es in der Berliner Redak­tion ange­kommen, und wir konnten das Modell in der Farbe "Gelb" aus seiner Verpa­ckung entlassen. Außerdem lesen Sie in der nach­fol­genden Bilder­strecke unseren ersten Eindruck zum Gerät in einem Hands-on.

Los geht es mit der Verpa­ckung. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.

Schachtel wie immer schlank

Das iPhone 15 Plus bettet sich in einer schmalen Box. Das liegt daran, dass der Hersteller aus Cuper­tino seit einigen Gene­rationen kein Netz­teil mehr beilegt, um den Akku wieder aufladen zu können. Darum müssen sich Neube­sitzer des iPhone 15 Plus gegen Aufpreis selbst kümmern oder ein noch vorhan­denes Netz­teil weiter verwenden.