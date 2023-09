iPhone 15 Plus im Test: Richtig Neues gibts nur beim Pro

Das iPhone 15 Plus ist eines von vier neuen Apple-Smart­phones, die seit kurzem offi­ziell verfügbar sind. Nach dem Unboxing haben wir das iPhone 15 Plus ins Test­labor geschickt. Wie gut es ist, lesen Sie im nach­fol­genden Test­bericht. An rele­vanten Stellen werden wir das iPhone 15 Plus mit dem iPhone 14 Plus verglei­chen. Alle tech­nischen Daten zum iPhone 15 Plus lesen Sie im passenden Daten­blatt.

Der erste Eindruck

Schönes Display, aber wieder nur 60 Hz

Nach dem Auspa­cken war unser erster Eindruck schnell gebildet: Das iPhone 15 Plus ist eben ein iPhone - nicht mehr und nicht weniger. Im Vergleich zum direkten Vorgänger iPhone 14 Plus gänz­lich neu ist die Dynamic Island im Display. Es gibt keine breite Ausspa­rung mehr, sondern die Pillen-förmige Lösung, die es jetzt auch in die Stan­dard-Modelle der Serie geschafft hat. Dabei handelt es sich auch um die größte opti­sche Verän­derung zwischen Neu und Alt. Ansonsten sind sich die beiden Modelle sehr ähnlich. Bedeu­tende Unter­schiede gibt es aber im Inneren. iPhone 15 Plus von hinten

Verar­bei­tung und Hand­ling

Das iPhone 15 Plus ist tadellos verar­beitet. Auch wenn es gerne als "Stan­dard" neben den besser ausge­stat­teten Pro-Modellen rangiert, ist es doch ein Premium-Smart­phone mit hoch­wer­tigem "Feeling". Von der Dynamic Island kann man halten, was man will, auf den Apple-Kosmos bezogen wirkt das iPhone 15 Plus damit aber gänz­lich moderner. Denn die breite Bade­wannen-artige Notch wurde bereits mit dem iPhone X im Jahre 2017 einge­führt. Gutes währt in Apples Augen offenbar lange. iPhone 15 Plus: Die Blickwinkelstabilität des Displays

Das iPhone 15 Plus zählt zu den groß­for­matigen Geräten. Wer es gerne hand­licher mag, sollte es vor dem Kauf unbe­dingt in die Hand nehmen und dann entscheiden, ob das klei­nere iPhone 15 unter Umständen gefäl­liger ist. Mit dem Gewicht von 201 Gramm ist das iPhone 15 Plus aber noch vergleichs­weise leicht.

Display

Das Display des iPhone 15 Plus ist 6,7 Zoll groß und bean­sprucht damit für sich, das gleiche Format zu haben wie das Spit­zen­modell iPhone 15 Pro Max. Das Display ist gene­rell sehr gut: gute Kontrast­werte, gute Hellig­keits­werte, natür­liche Farb­wie­der­gabe und eine gute Blick­win­kel­sta­bilität.

Bild: teltarif.de Große Kritik gibt es aller­dings bei der Bild­wie­der­hol­fre­quenz. Apple beschränkt diese stan­dard­mäßig auf 60 Hz. Das ist bei Weitem nicht zeit­gemäß. Die meisten modernen Smart­phone-Modelle arbeiten mit bis zu 120 Hz. Apple nennt das "ProMotion" - ein Feature, das es wieder nur in den Pro-Modellen gibt. Klarer Punkt­abzug.

Perfor­mance und Akku

Wieder gibt es in allen Modellen nicht den glei­chen Prozessor. Im iPhone 15 Plus arbeitet die CPU aus dem iPhone 14 Pro. Recy­cling? Ja. Kritik? Berech­tigt. Aller­dings muss gesagt werden, dass der A16-Bionic-Chip des iPhone 14 Pro bezie­hungs­weise nun auch des iPhone 15 Plus ein leis­tungs­starker Chip ist, der weiterhin sämt­lichen (Multi­tas­king-)Aufgaben gewachsen ist.

In unserem Akku-Test­ver­fahren hielt das iPhone 15 Plus 9 Stunden und 14 Minuten durch. Das ist ein deut­licher Sprung im Vergleich mit der Lauf­zeit, die wir im vergan­genen Jahr beim iPhone 14 Plus (6 Stunden und 49 Minuten) ermit­telt hatten.

Das zeigen auch die ausge­zeich­neten Bench­mark-Ergeb­nisse. In von uns durch­geführten Tests erreichte das iPhone 15 Plus beispiels­weise einen AnTuTu-Gesamt­wert von 1.385.036. Der Wert ist deut­lich höher als der, den wir im vergan­genen Jahr beim iPhone 14 Plus (820.513) ermit­telt hatten, aber auch höher als der Wert des iPhone 14 Pro (1.018.891) mit dem glei­chen Prozessor.

Konnek­tivität und Tele­fonie

Apple hat es endlich getan und im iPhone 15 Plus USB-C verbaut. Es mag sicher den ein oder anderen Nutzer freuen, dass der Light­ning-Anschluss damit der Vergan­gen­heit ange­hört. Aller­dings gibt es beim iPhone 15 Plus eine Einschrän­kung bei der Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit. Der verbaute USB-C-Anschluss unter­stützt nur USB 2, also wie auch der alte Light­ning-Anschluss aus dem iPhone 14. Nur das iPhone 15 Pro (Max) unter­stützt USB 3.0. Auch hier müssen wir unwei­ger­lich einen Punkt abziehen.

Kritik gibt es auch bei der Mobil­funk-Konnek­tivität. In einem ersten Test mit dem iPhone 15 Pro stellten wir fest, dass die Band­kom­bina­tion NR700 (n28) mit LTE 800 (B20) nicht funk­tio­niert. Damit dürfte diese auch im güns­tigeren iPhone 15 Plus mit dem alten Chip nicht unter­stützt werden. Dagegen leisten Modelle wie das T-Phone der Telekom diese Band­kom­bina­tion zu einem Bruch­teil des Gerä­tepreises der Modelle der iPhone-15-Serie. Mehr zum Mobil­funk beim iPhone 15 (Pro) lesen Sie in einer sepa­raten News.

Die Tele­fonie-Quali­täten des iPhone 15 Plus sind auf einem guten Niveau. Unter­stützt werden VoLTE und WLAN-Anrufe. Dual-SIM ist durch die Kombi­nation aus einer physi­schen Nano-SIM und einem eSIM-Profil reali­sierbar.

Die Leis­tung des Laut­spre­chers ist gut. Aufgrund des Formats des iPhone 15 Plus zeich­nete sich die Sound-Produk­tion in einem kurzen Musik-Test durch einen räum­lichen, vollen Klang mit guter Bass­leis­tung aus.

