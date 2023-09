Apple iPhone 15 (Pro): Euro-Preise im Detail

Die iPhone-15-Serie ist offi­ziell. So viel kosten iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) im Detail.

Apples September-Keynote fand gestern Abend statt. Neben der neuen Apple Watch der Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 standen insbe­son­dere die vier Modelle der iPhone-15-Serie im Fokus. Von iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max gibt es verschie­dene Spei­cher­kon­figu­rationen. Vorbe­stellbar ist die Serie ab dem 15. September, die offi­zielle Verfüg­bar­keit ist mit dem 22. September ange­geben. Wir fassen nach­fol­gend zusammen, was die iPhones im Detail kosten.

iPhone 15 (Plus)

iPhone 15 und iPhone 15 Plus sind in den Farben "Blau", "Rosé", "Gelb", "Grün" und "Schwarz" erhält­lich. Während das iPhone 15 ein 6,1 Zoll großes Display hat, verfügt das iPhone 15 Plus über ein 6,7 Zoll großes Panel. Die Stan­dard-Ausfüh­rungen der neuen Serie haben jetzt auch die Dynamic Island und die 48-Mega­pixel-Kamera erhalten, die im Zuge der iPhone-14-Pro-Serie einge­führt wurde. iPhone 15 Plus (l.) und iPhone 15

Bild: Apple

iPhone 15 128 GB: 949 Euro

256 GB: 1079 Euro

512 GB: 1329 Euro

iPhone 15 Plus 128 GB: 1099 Euro

256 GB: 1229 Euro

512 GB: 1479 Euro

iPhone 15 Pro (Max)

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind in den Farben "Titan Natur", "Titan Blau", "Titan Weiß" und "Titan Schwarz" erhält­lich. Wie auch die Stan­dard-iPhones ist das iPhone 15 Pro mit 6,1-Zoll-Display und das Max-Modell mit 6,7 Zoll ausge­stattet. Hervor­zuheben ist das Tita­nium-Design, das die Modelle im Gegen­satz zur Vorgänger-Serie leichter macht. iPhone 15 Pro (Max)

Bild: Apple

iPhone 15 Pro 128 GB: 1199 Euro

256 GB: 1329 Euro

512 GB: 1579 Euro

1 TB: 1829 Euro

iPhone 15 Pro Max 256 GB: 1449 Euro

512 GB: 1699 Euro

1 TB: 1949 Euro

