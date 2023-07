Apple iPhone-15-Serie: Was wir bisher wissen

Apple wird voraus­sicht­lich in rund drei Monaten die iPhone-15-Serie vorstellen. Wir fassen Leaks und Gerüchte zum iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) zusammen.

Apple wird voraus­sicht­lich im September die iPhone-15-Serie vorstellen. Erwartet werden wieder vier neue Modelle als direkte Nach­folger von iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.

Mitt­ler­weile sind zahl­reiche Leaks und Gerüchte zur kommenden iPhone-15-Serie bekannt. Wir fassen nach­fol­gend die wich­tigsten Details zu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zusammen. Wir berück­sich­tigen dabei nur die Leaks und Gerüchte der vergan­genen rund vier Monate. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Inhalten der Zusam­men­fas­sung nicht um offi­ziell bestä­tigte Details zu Ausstat­tung und Design handelt.

Design und Display

Die iPhone-15-Serie wird im Rahmen der September-Keynote erwartet

Bild: teltarif.de

Apple dürfte auch bei den Modellen der iPhone-15-Serie am bewährten Kanten-Gehäu­sede­sign der Vorgänger fest­halten. Es wird erwartet, dass iPhone 15 und iPhone 15 Pro wieder ein 6,1 Zoll großes Display haben, die Modelle iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro Max dagegen jeweils ein Display mit einer Diago­nale von 6,7 Zoll.

Die mit den Pro-Modellen der iPhone-14-Serie einge­führte Dynamic Island dürfte auch wieder beim iPhone 15 Pro (Max) fester Design-Bestand­teil sein. Ob auch die Stan­dard-Vari­anten iPhone 15 und iPhone 15 Plus eine Anpas­sung der Notch erfahren, ist noch nicht eindeutig klar. Zumin­dest die Pro-Modelle sollen ein Upgrade beim Gehäuse erfahren.

Der Stumm­schalter beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max soll Gerüchten zufolge durch eine kapa­zitive Taste ersetzt werden. Damit würde der Button nicht mehr ausschließ­lich als Mute-Swit­cher dienen, sondern könnte auch anpass­bare Funk­tionen bekommen, so wie es beispiels­weise bei der Akti­ons­taste der Apple Watch Ultra der Fall ist. Vergleichs­weise lange war die Rede davon, dass die Pro-Modelle der iPhone-15-Serie "Solid-State-Tasten", also fest­ste­hende Tasten, bekommen sollen - ähnlich wie der Home­button früherer Modelle wie dem iPhone 8. Die Tasten könnten nicht mehr physisch rein­gedrückt werden, sondern würden ein hapti­sches Feed­back geben, was auch eine Art Notstrom-Modus bei ausge­schal­tetem Handy ermög­lichen sollte. Aller­dings kann es sein, dass dieses Thema schon wieder vom Tisch ist und auch die kommenden Pro-Modelle "normale" Tasten erhalten sollen.

Kamera und weitere Features

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max haben jeweils eine 48-Mega­pixel-Kamera an Bord. Unter Umständen bekommen auch die Stan­dard-Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus eine Kamera mit höher auflö­sendem Sensor. Gerüchten zufolge soll das iPhone 15 Pro eine deut­lich bessere opti­schen Zoom-Fähig­keit bekommen, beim iPhone 15 Pro Max ist von einem Peri­skop-Zoom­objektiv die Rede - es könnte also im Zuge der kommenden Pro-Modelle ein großes Kamera-Upgrade geben. Gene­rell soll es bei den Pro-Modellen wieder ein Triple-Setup aus einer Ultra­weit­winkel-Linse, einer Linse für die normale Brenn­weite und ein Tele­objektiv geben.

Apple verbaute bislang den Light­ning-Anschluss. Gemäß einer EU-Richt­linie muss der iPhone-Konzern künftig USB-C verbauen. Aller­dings gilt die EU-Richt­linie erst ab dem 28. Dezember 2024, weshalb Apple nicht gezwungen wäre, das iPhone 15 mit USB-C auszu­statten. Medi­enbe­richte deuten aber darauf hin, dass Apple bereits "frei­willig" in diesem Jahr auf USB-C setzen wird. Daraufhin deutet auch, dass Apple bereits bei anderen Geräten wie dem iPad Pro USB-C verbaut. Die EU sprach bereits eine Warnung an Apple aus, dass Einschrän­kungen im Zusam­men­spiel mit Lade­geräten von Dritt­anbie­tern unzu­lässig seien.

Die Modelle der iPhone-14-Serie für den US-ameri­kani­schen Markt verfügen nicht mehr über einen physi­schen Karten­slot zum Einlegen der SIM, statt­dessen werden sie als eSIM-only-Versionen vertrieben. Gerüchten zufolge könnte Apple das im Zuge der iPhone-15-Serie auch für den euro­päi­schen Markt reali­sieren.

Preis

iPhones sind grund­sätz­lich kost­spie­lige Anschaf­fungen. So beginnen die Preise hier­zulande für das iPhone 14 bei 999 Euro, für das iPhone 14 Plus bei 1149 Euro, für das iPhone 14 Pro bei 1299 Euro und für das iPhone 14 Pro Max bei 1449 Euro. Und mehr interner Spei­cher kostet mehr Geld, schnell wird der Kauf­preis so astro­nomisch hoch.

Analysten zufolge soll das noch nicht alles gewesen sein. Es wird damit gerechnet, dass die iPhone-Verkaufs­preise für die kommenden Modelle noch­mals steigen.

Einer Roadmap zufolge soll es noch bis zum iPhone 18 eine Pillen-förmige Notch geben. Bei den künf­tigen Pro-Modellen soll aber schon früher eine Design-Ände­rung voll­zogen werden. Die Roadmap besagt auch, dass die Stan­dard-Modelle der iPhone-15-Serie bereits die Dynamic Island bekommen.

Bis zur nächsten Keynote sind die Modelle iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max Apples aktu­elle Smart­phone-Refe­renzen. Details zu den Modellen lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.