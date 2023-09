Apple Keynote 2023: Das ist die iPhone-15-Serie

iPhone 15 und 15 Plus sind da

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Apple hat nun endlich die iPhone-15-Serie vorge­stellt. Wieder gibt es vier Modelle als direkter Nach­folger der 2022er-Gene­ration. Während iPhone 15 und iPhone 15 Plus die "güns­tigeren" Versionen sind, bean­spru­chen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max für sich, die High-End-Flagg­schiffe mit den besten Features der neuen Serie zu sein. Wir fassen nach­fol­gend die wich­tigsten Details zum iPhone 15 und Co. zusammen. iPhone 15 und 15 Plus sind da

iPhone 15 (Plus)

Ja, es war klar: Die iPhone-15-Serie ist mit USB-C ausge­stattet - Light­ning-Anschluss ade. Das ist aller­dings nicht unbe­dingt Apples Schritt, sich an die gängige Praxis anzu­passen, sondern eine EU-Vorgabe. Apple führte die Dynamic Island im vergan­genen Jahr im Zuge der iPhone-14-Pro-Serie ein. Jetzt haben auch die "Stan­dard"-Modelle der iPhone-15-Serie die Pille bekommen statt der Bade­wannen-Notch. Die Dynamic Island über­nimmt verschie­dene Aufgaben, beispiels­weise die Möglich­keit, Anrufe entgegen zu nehmen, Medien zu steuern oder, je nach unter­stützter App, eine Taxi-Bestel­lung zu verfolgen.

Das sind die Farben der günstigeren Modelle

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Es gibt wieder zwei Display­größen, das iPhone 15 ist 6,1 Zoll groß, das iPhone 15 Plus ist 6,7 Zoll groß. Die Displays sind vom Typ OLED, haben laut Apple dünnere Ränder und sollen bis 2000 nits hell sein. Es gibt aller­dings weiterhin nur 60 Hz. Auf der Rück­seite gibt es wieder zwei Kameras. Nun gibt es auch in den Stan­dard-iPhones eine 48-Mega­pixel-Kamera. Diese wurde im vergan­genen Jahr bei den Pro-Modellen einge­führt. Daneben gibt es eine 12-Mega­pixel-Tele­foto-Kamera mit zwei­fach opti­schem Zoom. Details zur 48-Megapixel-Kamera

"Alter" Chip, neues Tele­fonie-Feature

Apple hand­habt es bei den Prozes­soren, wie bereits im vergan­genen Jahr. Statt eines neueren Bionic-Chips haben iPhone 15 und iPhone 15 Plus den A16-Bionic-Chip der iPhone-14-Pro-Serie bekommen. Inter­essant ist die Möglich­keit, bei Tele­fonaten in lauten Umge­bungen die Umge­bungs­geräu­sche zu redu­zieren. Services über Satellit werden auch beim iPhone 15 wieder groß­geschrieben. An Bord ist auch die Ultra-Wide­band-Tech­nologie der zweiten Gene­ration.

Preis

Von dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus werden fünf verschie­dene Farben ange­boten. Die Preise beginnen bei 949 Euro für das iPhone 15 und bei 1099 Euro für das iPhone 15 Plus. iPhone 15 Pro und Pro Max in Titanium

iPhone 15 Pro (Max)

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max haben mit Tita­nium ein neues Gehäu­sema­terial bekommen, womit sie im Gegen­satz zu den Vorgän­ger­modellen leichter geworden sind. Wie auch die Stan­dard-Modelle sind sie durch Ceramic Shield geschützt. Mit 6,1- und 6,7 Zoll gibt es wieder zwei Display­größen mit der 120-Hz-Pro-Motion-Tech­nologie.

An der Gehäu­seseite gibt es einen neuen Knopf namens Action Button, für den selbst Aktionen fest­gelegt werden können, beispiels­weise per Finger­tipp die Kamera öffnen oder den Audio­rekorder starten. Die Laut-und-Leise-Funk­tion bleibt erhalten. So kann das Telefon per langem Drücken gemutet werden. Details zu den Pro-Modellen

Power-Chip

In den Pro-Modellen der iPhone-15-Serie ist ein neuer Chip verbaut. Dieser nennt sich A17 Pro und wurde im 3-nm-Verfahren gefer­tigt, was nicht nur die Perfor­mance voran­treiben, sondern auch Energie sparen soll. Im Rahmen der Vorstel­lung wurde auch das Thema Gaming ange­spro­chen. Hoch­karä­tige Konsolen-Games wie Resi­dent Evil The Village sollen es auch auf den iPhones schaffen.

Kamera

Die Pro-Modelle haben weiterhin einen 48-Mega­pixel-Sensor, der Sensor hat sich laut Apple aber vergrö­ßert, was unter anderem bei der Low-Light-Perfor­mance helfen soll. Die Haupt­linse verfügt über die Einstel­lungs­optionen 24 mm, 28 mm und 35 mm. Weiterhin gibt es eine 12-Mega­pixel-Tele­foto­kamera mit drei­fach opti­schem Zoom. Es gibt jedoch einen Unter­schied bei den Kameras von Pro und Pro-Max-Modell. Aufgrund des größeren Formats des Max-Modells gibt es einen bis zu fünf­fach opti­schen Zoom.

Mit den Kameras kann zudem Spatial Video aufge­nommen werden, was mit der Apple Vision Pro harmo­nieren soll. Preise aller aktuell erhältlichen iPhones

Preis

Von iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max werden vier Wahl­farben ange­boten. Die Preise für das iPhone 15 Pro beginnen bei 1199 Euro und für das iPhone 15 Pro Max bei 1449 Euro. Alle neuen iPhone-Modellen sollen sich ab Freitag vorbe­stellen lassen und ab dem 22. September verfügbar sein.

