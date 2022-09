Gerücht: Display des iPhone 15(+) bleibt bei 60 Hz

In puncto Bild­wie­der­hol­rate soll es bei den Non-Pro-Vari­anten des iPhone 15 keine Ände­rung geben. Ein einheit­liches Design mit Dynamic Island sei hingegen geplant.

Zwar wurde das iPhone 14 erst vor kurzem enthüllt, dennoch gibt es schon Hinweise auf die Ausstat­tungs­merk­male des iPhone 15. Ein Bran­chen­insider, welcher Infor­mationen rund um Displays direkt von Geschäfts­part­nern erhält, äußerte sich zur Zukunft von hohen Bild­wie­der­hol­raten und der Dynamic Island. So sollen die nächst­jäh­rigen Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus weiterhin Anzeigen mit 60 Hz haben. Immerhin zur Effekt­show rund um die Dynamic Island gibt es eine gute Nach­richt. Dieses Feature könnte in allen 2023er iPhones der Haupt­reihe stecken.

iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Stagna­tion bei 60 Hz?

Dynamic Island des iPhone 14 Pro (Max)

Apple Vor knapp einem Jahr kamen mit iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max die welt­weit ersten Apple-Tele­fone mit einer Display-Aktua­lisie­rungs­rate von 120 Hz auf den Markt. Aber­mals griff der kali­for­nische Hersteller einen Trend in der Mobil­gerä­tebranche spät auf. Schließ­lich brachte Razer mit dem Razer Phone schon im November 2017 das erste Handy mit 120-Hz-Display heraus. Im August 2020 erhöhte das Asus ROG Phone 3 auf 144 Hz. Aktu­eller Spit­zen­reiter ist das Sharp Aquos R6 mit beein­dru­ckendem 240-Hz-Panel. Ein gewal­tiger Kontrast zu den 60-Hz-Displays des iPhone 14 und iPhone 14 Plus.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Dynamic Island für alle iPhone-15-Exem­plare

Ross Young, CEO von DSCC, einer Bera­tungs­firma für Display-Zulie­ferer, hat nun erfahren, dass auch die tech­nisch abge­speckten 2023er Apple-Handys auf einen schnellen Bild­schirm verzichten müssen. Wer auf ein 120-Hz-Panel im iPhone 15 und iPhone 15 Plus gehofft hat, dürfte dementspre­chend enttäuscht sein. Die Zulie­ferer können die die Nach­frage nach den 120-Hz-LTPO-Anzeigen nicht für alle Modelle erfüllen.

Die Idee eines Kamera-Lochs, oftmals auch Punch-Hole genannt, stammt zwar eben­falls nicht von Apple, dafür aber der wandel­bare Bereich um diese Lücke. Dynamic Island nennt der Hersteller das Verfahren, das Bedien­ele­mente und Benach­rich­tigungen passend zu den Gescheh­nissen auf dem Bild­schirm darstellt. Wer dieses Desi­gnele­ment im iPhone 14 und iPhone 14 Plus vermisst, dürfte sich über dessen Imple­men­tie­rung im iPhone 15 und iPhone 15 Plus freuen. Ross Young erwartet das Feature in allen 2023er Apple-Tele­fonen der Haupt­reihe.

Der Verkaufs­start von iPhone 14 und iPhone 14 Plus war eher verhalten.