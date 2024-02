iPhone 15 bei freenet: So gut ist der Schnäppchen-Deal

Beim Händler freenet gibt es aktuell ein inter­essantes Angebot für das Apple iPhone 15. Das Modell mit 128 GB internem Spei­cher ist im Vergleich zur UVP deut­lich güns­tiger zu bekommen. Aufgrund schwan­kender Markt­preise (mehr zum Preis­ver­gleich s. unten) ist die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers aber nur bedingt aussa­gekräftig.

Wir haben uns das Angebot ange­schaut und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob es sich preis­lich lohnt oder ob das Modell bei anderen Händ­lern unter Umständen güns­tiger zu bekommen ist.

iPhone 15 bei freenet: Preis­check

Lohnt sich das freenet-Angebot zum iPhone 15? (Bild: Plus-Modell)

Bild: teltarif.de

Das freenet-Angebot bezieht sich auf das iPhone 15 mit 128 GB Spei­cher in der Farbe Schwarz. Apple verlangt beispiels­weise in seinem Online-Shop noch die UVP in Höhe von 949 Euro für die Vari­ante. Bei freenet gibt es das Stan­dard-iPhone abseits der Pro-Serie derzeit zu einem Preis in Höhe von 779 Euro. Versand­kosten fallen nicht an. Kunden können für das Produkt auch die Option in einer Filiale reser­vieren wählen und dort bezahlen.

Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich bei dem freenet-Deal um ein gutes Angebot. Bei anderen Händ­lern ist das schwarze iPhone 15 mit 128 GB nur zu höheren Preisen erhält­lich, beispiels­weise bei Comspot (805,90 Euro inklu­sive Versand­kosten), Elec­tronis (816,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Gomibo (817 Euro inklu­sive Versand­kosten).

Wie gut sind Akku­lauf­zeit und Perfor­mance und was taugt die Kamera? Das haben wir für Sie im Test des iPhone 15 (Plus) heraus­gefunden.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. In der Regel beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

