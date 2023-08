Termin für iPhone-15-Event von Apple geleakt

iPhone-15-Event am 13. September?

Foto: Apple Im September stellt Apple in der Regel neue Smart­phones und Smart­watches vor. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der übliche Zeit­plan teil­weise aus den Fugen geraten. Die Knapp­heit bei Bauteilen, die für Geräte wie iPhone und Apple Watch benö­tigt werden, sorgt eben­falls dafür, dass nicht jeder Produkt-Launch zum eigent­lich vorge­sehenen Zeit­punkt erfolgt.

In den vergan­genen Wochen gab es Hinweise darauf, dass sich auch die iPhone-15-Gene­ration, die für den kommenden Herbst zu erwarten ist, gegen­über dem gewohnten Termin Anfang September verzö­gert. "Vor Corona" hatte Apple seine neuen iPhones oft in der ersten September-Woche gezeigt und auch die iPhone-14-Reihe wurde im vergan­genen Jahr am 7. September präsen­tiert.

Nun berichtet das Online­magazin 9to5mac, wie schon 2022 werde Apple das Special Event zur Vorstel­lung neuer iPhones auch in diesem Jahr an einem Mitt­woch durch­führen. Als Termin wird der 13. September genannt. Sollte sich der Zeit­plan bewahr­heiten, würden Vorstel­lung und Launch auf Mitte/Ende September rücken.

Vorbe­stel­lungen ab 15. September?

iPhone-15-Event am 13. September?

Foto: Apple In der Vergan­gen­heit war es möglich, dass Apple und die Mobil­funk-Provider ab dem Freitag nach der Keynote Vorbe­stel­lungen annehmen. Der Vorver­kauf für die voraus­sicht­lich vier Versionen des iPhone 15 könnte demnach am 15. September starten. Wenn Apple dabei bleibt, eine Woche nach dem Start der Vorbe­stel­lungen erste Geräte auszu­lie­fern, könnten die neuen Smart­phones ab 22. September in den Verkauf gegen.

Parallel zu neuen Smart­phones werden auch die Apple Watch Series 9 und eine Neuauf­lage der Apple Watch Ultra erwartet. Die Markt­ein­füh­rung dürfte zeit­gleich mit den neuen iPhones starten. In der Woche ab dem 18. September wird Apple voraus­sicht­lich die finalen Versionen von iOS 17 und watchOS 10 veröf­fent­lichen. Auch iPadOS 17 und tvOS 17 könnten zum glei­chen Zeit­punkt zum Down­load frei­gegeben werden.

Für die Veröf­fent­lichung neuer macOS-Haupt­ver­sionen lässt sich Apple oft einige Wochen mehr als für die mobilen Betriebs­sys­teme Zeit. Im Raum steht ja auch noch eine mögliche Vorstel­lung neuer Macs - entweder auf einem weiteren Event oder nur per Pres­semit­tei­lung.