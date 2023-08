Apple iPhone 15: Dem randlosen Display ein Stück näher

Apple will in wenigen Wochen die Watch Series 9 und die Watch Ultra 2 gemeinsam mit der iPhone-15-Serie vorstellen. In seinem neuesten Power-On-News­letter gibt Bloom­berg-Jour­nalist Mark Gurman eine Vorschau auf Neue­rungen beim iPhone 15 und iPhone 15 Pro, die einige kursie­rende Gerüchte bestä­tigen und teil­weise neu sind.

iPhone 15 und Apple Watch: Neue Daten enthüllt

Mit dem iPhone 15 kommen die Desi­gner von Apple ihrem Traum von einem Smart­phone mit einem rand­losen Display offenbar ein wenig näher. Während der Hersteller die Pro-Modelle des letzten Jahres bereits mit einer Dynamic Island bestückt hatte, soll die breite Notch über dem Display laut Bloom­berg nun auch bei den Basis­vari­anten der kleinen Insel im Bild­schirm weichen. Die Display-Ränder des iPhone 15 Pro sollen schmaler sein als die des iPhone 14 Pro (Bild)

Bild: Apple Die OLED-Screens des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sollen in der Low-Injec­tion-Pres­sure-Over­mol­ding-Tech­nologie herge­stellt werden, die Apple "LIPO" nennt, und die erst­mals bei der Watch Series 7 zum Einsatz gekommen ist. Der Prozess ermög­licht, die Ränder rund um die Displays der 15-Pro-Modelle von den etwa 2,2 mm des iPhone 14 Pro auf 1,5 mm zu verklei­nern. Angeb­lich will das Unter­nehmen das Verfahren auch irgend­wann beim iPad einsetzen.

Leichter zu repa­rieren

Optisch sollen das iPhone 15 und iPhone 15 Plus den aktu­ellen Modellen ähneln, aber über wesent­liche Kame­raver­bes­serungen und den A16-Chip des iPhone 14 Pro verfügen. Außerdem will Apple den Light­ning-Anschluss jetzt bei allen Modellen gegen einen USB-Typ-C-Steck­platz austau­schen.

Während der Edel­stahl­rahmen bei den Pro-Modellen durch leichtes Titan ersetzt wird, bleibt die Milch­glas­rück­seite bestehen. Die Kanten, welche die Seiten und Vorder­seite verbinden, sollen leicht abge­rundet werden.

Wer sein Smart­phone gerne selber repa­riert, wird sich sicher­lich darüber freuen, dass die kommenden Pro-Modelle im Inneren wie das über­arbei­tete iPhone 14 aufge­baut sein sollen. Hier­durch lassen sie sich sowohl über die Front als auch über die Rück­seite öffnen. Alle internen Kompo­nenten sind künftig auf dem Mittel­rahmen verbaut, was den Wechsel einzelner Teile deut­lich verein­facht.

Preis­erhö­hung außer­halb der USA

Den Antrieb der Pro-Modelle soll ein A17-Bionic-Chip über­nehmen, der im 3-nm-Verfahren gefer­tigt ist. Auch die Pro-Vari­anten erhalten ein Kamera-Upgrade, das Pro Max sogar eine Tele-Kamera mit längerer Brenn­weite.

Nachdem lange über herkömm­liche Drücker versus fest­ste­hende kapa­zitive Tasten gestritten wurde, scheint sich Apple nun endgültig dazu entschlossen zu haben, die Stan­dard­tasten für die Laut­stärke und Ein/Aus beizu­behalten, den Stumm-/Klin­gel­schalter jedoch in eine Akti­ons­taste umzu­wan­deln, die Benutzer per Soft­ware anpassen können.

Außer­halb der USA sollen alle vier Modelle teurer werden, inner­halb der Verei­nigten Staaten betrifft die Preis­erhö­hung angeb­lich nur die Pro-Vari­anten.

Apple Watch Ultra 2 & Watch Series 9

Die neuen Apple Watches werden eben­falls im September erwartet, darunter die Apple Watch Ultra 2 und die Apple Watch Series 9, die wie die Watch Series 8 in einem 41- und einem 45-mm-Format ange­boten werden soll. Alle dies­jäh­rigen Modelle sollen dank des neuen S9-Prozes­sors eine deut­liche Leis­tungs­stei­gerung erfahren.

In einem weiteren Artikel erfahren Sie, was wir sonst noch über die iPhone-15-Serie wissen.