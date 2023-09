iPhone 15 und mehr: Das erwarten wir vom Apple-Event

Am Diens­tag­abend ab 19 Uhr deut­scher Zeit wird Apple unter anderem die vier Modelle des iPhone 15 vorstellen. Doch Smart­phones sind nicht die einzigen Produkt-Neuheiten, die Apple zeigen wird.

In rund 24 Stunden findet das von Apple ange­kün­digte Special Event statt - erneut als vorpro­duziertes Video, das vermut­lich in viel zu kurzer Zeit viel zu viele Neuig­keiten packt. Dafür passiert das aber ohne Emotionen durch Zuschau­erbe­tei­ligung, wie sie bei den Events bis vor der Corona-Pandemie üblich waren. teltarif.de wird am Diens­tag­abend ab 19 Uhr MESZ im Rahmen verlän­gerter Redak­tions­zeiten über alle wich­tigen Neuheiten berichten, die Apple vorstellt.

Doch was wird uns Apple auf der virtu­ellen Veran­stal­tung zeigen? Gesetzt sind die Smart­phones der iPhone-15-Gene­ration. Voraus­sicht­lich werden es wieder vier Modelle. Dazu gehört auch ein iPhone 15 Pro Max, während es in diesem Jahr wohl doch kein iPhone Ultra geben wird.

Die neuen Pro-Modelle sollen einen Titan-Rahmen bekommen (via MacRumors). Das hat für den Nutzer den Vorteil, dass die Geräte wieder deut­lich leichter werden als ihre Vorgänger. So soll das iPhone 15 Pro nur 188 Gramm wiegen, während das iPhone 14 Pro noch 206 Gramm auf die Waage brachte. Das iPhone 15 Pro Max soll 221 Gramm wiegen. Es wäre demnach 19 Gramm leichter als sein Vorgänger.

Preis­erhö­hung beim Pro-Max-Modell

Apple-Chef Tim Cook

Foto/Logo: Apple, Montage: teltarif.de

Auch wenn Apple an der Namens­gebung für sein Smart­phone-Flagg­schiff nichts ändert, müssen Käufer voraus­sicht­lich mit einer Preis­erhö­hung gegen­über den vergan­genen Jahren rechnen. Dafür verant­wort­lich ist letzten Leaks zufolge die Peri­skop­kamera, durch die sich das Smart­phone von den anderen Vari­anten des iPhone 15 abhebt.

Als sicher gilt auch, dass die neuen Smart­phones von Apple einen USB-C-Anschluss bekommen - in voraus­eilendem Gehorsam gegen­über der EU, die diesen Port künftig vorschreibt. Auch eine neue Version der AirPods Pro soll laut letzten Gerüchten vorge­stellt werden - eben­falls mit USB-C-Buchse am Lade­case.

Bran­chen­kenner vermuten ferner, dass Apple das iPhone 13 mini aus dem Programm nimmt. Darüber hinaus gibt es Gerüchte, nach denen auch die im Angebot verblei­benden älteren iPhone-Modelle künftig mit einem USB-C-Port anstelle der bisher übli­chen Light­ning-Buchse ausge­stattet werden.

Apple Watch Series 9 und Ultra 2

Im Rahmen des Apple-Films werden wir mit hoher Wahr­schein­lich­keit auch neue Smart­watches zu sehen bekommen. Während das iPhone Ultra wohl weiter auf sich warten lässt, erwarten Beob­achter bereits die zweite Gene­ration der Apple Watch Ultra. Darüber hinaus werden wir die Apple Watch Series 9 zu sehen bekommen.

In den vergan­genen Tagen gab es Gerüchte über Ände­rungen beim Zubehör für iPhone und Apple Watch. So sollen unter anderem Leder­hüllen für Smart­phones aus dem Angebot genommen werden. Welche Alter­nativen Apple ggf. anbieten wird, ist hingegen noch nicht durch­gesi­ckert.

Diese Produkte kommen später

Neue iPads wird Apple morgen Abend voraus­sicht­lich nicht vorstellen. Es gibt Hinweise darauf, dass im Oktober ein iPad Air vorge­stellt wird, während die nächste Gene­ration des iPad Pro - genauso wie neue Macs - voraus­sicht­lich erst im kommenden Jahr ein Thema werden.

Inwie­weit Apple im Rahmen der Video-Keynote auf Soft­ware-Neue­rungen eingeht, bleibt abzu­warten. Zumin­dest sollten morgen Abend die Termine für die Veröf­fent­lichung von iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 offi­ziell bekannt werden. Erst vor wenigen Tagen hatte Apple iOS 16.6.1 und weitere Sicher­heits-Updates veröf­fent­licht.