iPhone 15 und Co.: So verfolgen Sie die Apple-Keynote

Apples September-Keynote wird heute Abend statt­finden. Zu erwarten sind neben der aktu­ellen iPhone-Serie auch Smart­watch-Neuheiten. Der Konzern aus Cuper­tino wird das Event wieder über einen Stream über­tragen, sodass jeder Inter­essent der Produkt-Neuvor­stel­lung beiwohnen kann. Wir sagen Ihnen in der nach­fol­genden Meldung, wie Sie den Live-Stream zuhause verfolgen können.

Viele Wege führen zum iPhone

Ankündigung der Apple-Keynote im Online-Store

Bild: apple.com, Screenshot: teltarif.de

Es gibt verschie­dene Möglich­keiten an die Infor­mationen aus Apples Keynote zu gelangen. Zunächst in eigener Sache: Wir werden im Rahmen verlän­gerter Redak­tions­zeiten von dem Event berichten, sodass Sie auf teltarif.de alle News rund um die Apple-Keynote erfahren. Wollen Sie den Live-Stream selbst verfolgen, können Sie den YouTube-Kanal des iPhone-Herstel­lers öffnen und ab 19 Uhr deut­scher Zeit dem Event zusehen.

Wenn Sie ein Apple-Gerät verwenden, beispiels­weise iPad, Mac, iPhone oder ein Apple-TV-Strea­ming-Device, können Sie das Event auch über die Apple-TV-App anschauen. Im deutsch­spra­chigen Online-Store von Apple ist weiterhin der Hinweis gegeben, dass die Keynote auch über apple.com, sprich über den Internet-Browser, verfolgt werden kann.

Das ist von der Keynote zu erwarten

Im Fokus der Keynote werden mit großer Wahr­schein­lich­keit die neuen iPhone-Modelle stehen. Erwartet werden wieder vier Modelle, die iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max heißen sollen. Außerdem werden die Apple Watch Series 9 und die zweite Gene­ration der Apple Watch Ultra erwartet. In einer weiteren Meldung iPhone 15 und mehr: Das erwarten wir vom Apple-Event lesen Sie mehr Details zu den kommenden Neuvor­stel­lungen und welche Apple-Produkte erst später vorge­stellt werden sollen.

iPhone 14 und Co.

Nach der Vorstel­lung der iPhone-15-Serie gehören iPhone 14 und Co. zum alten Eisen? Nein, das würden wir so nicht unter­schreiben. Apple ist zum einen für seinen langen Soft­ware-Support bekannt. Zum anderen werden iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max weiterhin starke Geräte sein. Wenn Sie sich für Details zu den Modellen inter­essieren, lesen Sie diese jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.