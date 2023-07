iPhone 15 Pro (Max): Produktion im Plan, randloses iPhone

Erst vor wenigen Tagen berich­teten wir Ihnen über poten­zielle Produk­tions­pro­bleme des iPhone 15 Pro (Max), jetzt sollen diese schon behoben sein. Laut eines Infor­manten inner­halb der Display-Liefer­kette habe es in der Tat Schwie­rig­keiten gegeben. Diese entstanden durch die extrem dünnen Bild­schirm­ränder der beiden teuersten iPhone 15. LG Display, der Hersteller des Panels, habe die Ange­legen­heit im Griff. Die Produk­tion könne wie geplant im August starten. Apropos Produk­tion: 85 Millionen Einheiten des iPhone 15 sollen ange­fer­tigt werden. Lang­fristig will Apple angeb­lich komplett rand­lose Handys entwi­ckeln.

iPhone 15 Pro (Max): Ferti­gung wieder im Plan

Sehen so die iPhones ab 2025 aus?

Ice universe Ende vergan­gener Woche berei­teten wir Sie darauf vor, dass das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max entweder in geringer Stück­zahl oder etwas später in den Verkauf gehen könnten. Display Supply Chain Consul­tants, DSCC, eine renom­mierte Bera­tungs­firma für Display-Zulie­ferer, bestä­tigt in einem aktu­ellen Bericht die Ferti­gungs­pro­bleme. Quellen inner­halb der Liefer­kette hätten die Schwie­rig­keiten genannt, aller­dings wurden diese mitt­ler­weile behoben. LG Display baut die LTPO-OLED-Panels für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max. Mit einer zusätz­lichen Display­schicht wurde der Ferti­gungs­pro­zess opti­miert.

Inter­essan­ter­weise erwähnt DSCC auch, dass die Panel-Auslie­ferungen der iPhone-15-Serie höher als jene der iPhone-14-Serie ausfallen. Bloom­berg tätigte nämlich eine Aussage, die das Gegen­teil vermuten lässt. So wurden 2022 rund 90 Millionen iPhone 14 in Auftrag gegeben und dieses Jahr sollen es „nur“ bis zu 85 Millionen iPhone 15 sein. Trotz der gerin­geren Stück­zahl will Apple mehr Umsatz gene­rieren. Das möchte man durch Preis­erhö­hungen der Pro-Modelle reali­sieren.

Rand­loses iPhone angeb­lich in Entwick­lung

Mit Glück erwartet Apple-Fans schon in zwei Jahren ein iPhone, dessen Front voll­ständig aus dem Display besteht. Der kali­for­nische Hersteller soll The Elec zufolge sowohl Samsung Display als auch LG Display für die Entwick­lung ange­fragt haben. Ein iPhone mit gebo­genen Bild­schirm­rän­dern, wie sie bei diversen Android-Herstel­lern Verwen­dung finden, käme für Apple nicht infrage. Das gewünschte OLED-Panel wäre also voll­ständig flach und randlos. Frühes­tens im 2025 erschei­nenden iPhone 17 Pro wäre die Anzeige bereit. Indes zeigt der Leaker Ice Universe, wie so ein Handy aussehen könnte.

Aufgrund der fort­schritt­lichen Kamera wird das iPhone 15 Pro Max teuer.