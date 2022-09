iPhone 14 vs. iPhone 13: Das sind die Unterschiede

Apple stellte auf einer Keynote die neue iPhone-Serie vor. Das Stan­dard-Modell ist das iPhone 14, der direkte Nach­folger des iPhone 13. In die Fußstapfen des iPhone 13 mini ist das iPhone 14 Plus getreten. Dieses unter­scheidet sich tech­nisch bis auf die Display-Größe (6,7 Zoll) und Akku­kapa­zität nicht vom iPhone 14.

Nach­fol­gend gehen wir auf die wich­tigsten Unter­schiede und Gemein­sam­keiten von iPhone 14 und iPhone 13 an. Weitere tech­nische Details können Sie der im Text einge­bun­denen Vergleichs­tabelle sowie den jewei­ligen Daten­blät­tern der Modelle entnehmen.

iPhone 14: Der Nach­folger

iPhone 13 und iPhone 14 (r.)

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de

Apple setzt mit der neuen Serie weiterhin auf eine Vier-Geräte-Stra­tegie. Das iPhone 14 ist der Nach­folger des iPhone 13 - so weit so gut. Optisch sind sich beide Modelle sehr ähnlich. Das kantige Gehäuse-Design schiebt sich wieder in die nächste Gene­ration. Es bleibt Geschmack­sache, ob man das nun eben mag oder nicht.

Bei der Display-Größe hat sich nichts geän­dert. Wie auch das iPhone 13 hat das iPhone 14 ein 6,1-Zoll-Display bekommen. Auch bei der Displayein­ker­bung hat sich nichts geän­dert. Sie ist nach wie vor breit, wenn­gleich auch nicht so breit wie beim iPhone 12 und den Vorgänger iPhone 11.

Schaut man sich das gesamte Line-up der iPhone-14-Serie an, ist klar, dass Apple in diesem Jahr die Pro-Modelle stärker von den Stan­dard-Ausfüh­rungen abgrenzen will. Das macht iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max unwei­ger­lich inter­essanter, insbe­son­dere aufgrund des neuen Display-Designs und der inno­vativen Funk­tionen der neuen Einker­bung. Gleich­zeitig ist die größere Plus-Vari­ante des iPhone 14 eine weitere Option, ein größeres Display zu bekommen, ohne gezwungen zu sein, das iPhone 14 Pro Max zu wählen. Das 120-Hz-Display bekommen weiterhin nur die Pro-Modelle. Das iPhone 14 hat wie auch das iPhone 13 ein 60-Hz-Display.

Die neue Chip-Politik

iPhone 14

Bild: Apple Egal ob Stan­dard- oder Pro-Modell, Apple verbaute in den letzten Jahren in allen Modellen die gleiche Prozessor-Gene­ration. Der iPhone-Hersteller hat sich bei den neuen Modellen für eine andere Rich­tung entschieden: Im iPhone 14 schlum­mert der A15-Prozessor, der bereits in der letzt­jäh­rigen Serie verbaut wurde. iPhone 14 und iPhone 14 Plus haben aller­dings das 5-Kern-GPU-Modell statt der 4-Kern-GPU bekannt von iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max erhalten.

Dass sich Apple dafür entschieden hat, kann verschie­dene Gründe haben. Zum einen wäre die Chip-Krise zu nennen, zum anderen um weitere Verkaufs­argu­mente für die Pro-Modelle zu haben. Denn iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verfügen mit dem A16-Chip über eine Weiter­ent­wick­lung sowie über eine 48-Mega­pixel-Kamera, die iPhone 14 und iPhone 14 Plus nicht besitzen.

Tabellen-Vergleich: iPhone 14 vs. iPhone 13

Die Kamera-Systeme

iPhone 14 und iPhone 14 Plus verfügen wieder über jeweils ein Zwei-Kamera-System bestehend aus einer 12-Mega­pixel-Haupt­kamera und einer 12-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera. Statt einer Blende: f/1.6 (iPhone 13) hat die Haupt­kamera des iPhone 14 eine f/1.5-Blende erhalten. Die Zoom-Fähig­keiten zwei­fach optisch und bis zu fünf­fach digital sind gleich geblieben. Bezüg­lich der Video­auf­nahme gibt es beim iPhone 14 (Plus) einen neuen Action-Modus, der bei schnellen Bewe­gungen für einen Ausgleich sorgen soll.

Neu bei der Front­kamera der iPhone-14-Serie ist der Auto­fokus. Auch bei der Front­kamera hat sich die Blende-Größe verän­dert: f/1.9 (iPhone 14) statt f/2.2 (iPhone 13).

