iPhone 14 (Pro): Vorbestellungen ab 14 Uhr möglich

Am Mitt­woch­abend hat Apple seine neuen Smart­phones und Smart­wat­ches sowie die zweite Gene­ration der AirPods Pro vorge­stellt. Während Vorbe­stel­lungen für Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 und Apple Watch Ultra bereits unmit­telbar nach dem Special Event möglich waren, starten der Hersteller, die Mobil­funk-Provider und auto­risierte Händler heute Nach­mittag um 14 Uhr mit Vorbe­stel­lungen für die neuen iPhones und die AirPods Pro 2.

iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max sollen ab 16. September ausge­lie­fert werden. Am 23. September folgen die AirPods Pro 2, während das iPhone 14 Plus erst ab 7. Oktober erhält­lich ist. iPhone 14 und iPhone 14 Plus sind in den Farben Violett, Blau, Mitter­nacht, Polar­stern und Rot erhält­lich. Die beiden Pro-Modelle werden in den Farb-Vari­anten Space Schwarz, Silber, Gold und Dunkel Lila ange­boten.

iPhone-Preise von 999 bis 2099 Euro

iPhone 14 Vorbestellungen ab 14 Uhr

Quelle: Apple, Screenshot: teltarif.de

AirPods Pro 2 werden für 299 Euro verkauft. Das iPhone 14 kostet mit 128 GB Spei­cher­platz 999 Euro. Die Version mit 256 GB Spei­cher schlägt mit 1129 Euro zu Buche und das Modell mit 512 GB wird für 1389 Euro ange­boten. Für die iPhone-14-Plus-Modelle ruft Apple folgende Preise auf: 1149 Euro mit 128 GB, 1279 Euro mit 256 GB und 1539 Euro mit 512 GB.

Der Einstiegs­preis für das iPhone 14 Pro liegt bei 1299 Euro. Zu diesem Preis ist die Version mit 128 GB Spei­cher­platz zu bekommen. Wer sich für 256 GB entscheidet, zahlt 1429 Euro, 512 GB liegen bei 1689 Euro und die 1-TB-Version schlägt mit 1949 Euro zu Buche. Das iPhone 14 Pro Max mit 128 GB Spei­cher ist für 1449 Euro erhält­lich, mit 256 GB für 1579 Euro, mit 512 GB für 1839 Euro und mit 1 TB für 2099 Euro.

Apple-Online-Store mitt­ler­weile offline

Wie vor solchen Verkaufs­starts üblich ist der Online-Store von Apple mitt­ler­weile offline. Statt­dessen ist ein Hinweis auf den Vorbe­stell-Start um 14 Uhr zu sehen. Wie der Ansturm zum Start sein wird, ist nicht absehbar. Zudem weiß man nicht, welche Stück­zahlen Apple kurz­fristig liefern kann.

Wer möglichst schnell sein möchte, kann versu­chen, parallel zum webba­sierten Zugriff die Apple-Store-App am iPhone zu nutzen. In der Vergan­gen­heit wurde diese teil­weise früher als die Webseite frei­geschaltet und/oder der Bestell­vor­gang war reibungs­loser möglich.

Wer noch über­legt, ob sich ein neues Gerät wirk­lich lohnt oder ob auch ein iPhone 13 genügt: In einer weiteren Meldung haben wir die beiden iPhone-Gene­rationen mitein­ander vergli­chen.