iPhone 14: Unfallerkennung spektakulär in Video getestet

Die Unfal­ler­ken­nung des iPhone 14 soll einen Notruf auto­matisch nach einem Aufprall initi­ieren, ob das klappt, veran­schau­licht ein Video. Ein Technik-YouTuber hat einen Auffahr­unfall im Rahmen eines aufwen­digen Versuchs nach­gestellt. Das Auto­mobil wurde fern­gesteuert, wodurch sich keine Menschen in Gefahr befanden. Getestet wurde auf einem abge­legen, sicheren Gelände. Der ukrai­nische Tester konnte Apples Unfal­ler­ken­nung eine hohe Zuver­läs­sig­keit beschei­nigen. Inner­halb weniger Sekunden nach dem Aufprall erkannte das iPhone 14 den Unfall und setzte den Notruf ab.

Das iPhone 14 kann Menschen­leben retten

Nach dem Unfall startet das iPhone 14 den Notruf-Countdown

TechRax

[ Unfallerkennung getestet ]

Alle vier Modelle der neuen iPhone-14-Serie verfügen über die neue Unfal­ler­ken­nung. Jene ist auto­matisch akti­viert, lässt sich auf Wunsch aber auch deak­tivieren. Ratsam ist das Abschalten der Funk­tion für Auto­fahrer und Mitfahrer aller­dings nicht, wie ein YouTube-Video beweist. Die Unfal­ler­ken­nung kann mit ihrem auto­mati­schen Notruf nämlich in Gefah­ren­situa­tionen schnell Hilfe anfor­dern. Das funk­tio­niert effi­zient, wie man im Clip von TechRax veran­schau­licht. Der ukrai­nische Tech­nik­experte namens Taras Maksimuk zeichnet sich für diesen Kanal verant­wort­lich. Er führte nach­gestellte Auto­unfälle mit dem iPhone 14 Pro durch.

iPhone 14 vor dem Aufprall

TechRax

iPhone 14 nach dem Aufprall

TechRax

Diverse Android-Handys haben auch eine Unfal­ler­ken­nung

Mittels einer spezi­ellen Vorrich­tung und einer Fern­bedie­nung wurde ein Fahr­zeug aus sicherer Distanz gesteuert. Beim ersten Versuch befand sich das Telefon auf dem Arma­turen­brett. Das Ziel, ein ausge­schlach­tetes und verros­tetes Auto, wurde jedoch verfehlt. Beim zweiten Anlauf kamen mehrere Schrott­karren zum Einsatz. Außerdem befes­tigte man das iPhone 14 Pro hinten an der Kopf­stütze des Fahrer­sitzes. In hohem Tempo fuhr das Vehikel schließ­lich mit voller Wucht in die ausran­gierten Wagen hinein. Ein spek­taku­lärer Versuch mit zufrie­den­stel­lendem Ergebnis. Nach zehn Sekunden wurde das Apple-Handy aktiv und infor­mierte, dass es einen Notruf tätigt, wenn der Fahrer nicht reagiert. Für Auto­mobile ab Baujahr 2018 ist das Feature aufgrund der verpflich­tenden eCall-Funk­tion ( aktu­eller Stand der Fahr­zeug­sicher­heit ) obsolet.

Das Sicher­heits­fea­ture ist eine hilf­reiche Erwei­terung des iPhone 14, eine Neuerfin­dung aller­dings nicht. Bereits seit mehr als zwei­ein­halb Jahren können mehrere Android-Smart­phones eine vergleich­bare Unfal­ler­ken­nung nutzen. Leider gibt es aber zwei große Haken. Zum einen ist die Funk­tion den Mobil­tele­fonen der Google-Pixel-Reihe, zum anderen Modellen ab dem Pixel 3 vorbe­halten. Aller­dings gibt es Hinweise darauf, dass das Feature bald auch Smart­phones von anderen Herstel­lern erreicht.

Abseits der Unfal­ler­ken­nung exis­tieren noch zahl­reiche weitere Unter­schiede des iPhone 14 im Vergleich zum iPhone 13.