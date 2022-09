Vorerst in den USA: iPhone 14 ohne SIM-Kartenslot

Apple schafft den SIM-Karten­slot beim iPhone ab. Das gilt in den USA bereits für die iPhone-14-Modelle. Weitere Märkte dürften folgen.

Apple streicht SIM-Slot

Fotos: Apple/teltarif.de, Montage; teltarif.de Vor einigen Tagen haben wir über das Gerücht berichtet, dass Apple das iPhone in Zukunft ohne Steck­platz für physi­sche SIM-Karten ausstatten will. Seit der Keynote des ameri­kani­schen Herstel­lers vom Mitt­woch­abend wissen wir: Diese Neue­rung kommt auf erste Inter­essenten bereits mit den vier Versionen des iPhone 14 zu. In den USA werden die neuen Smart­phones von Apple nur noch mit der eSIM ausge­stattet. Die Nano-SIM hat in den Verei­nigten Staaten ausge­dient. Datenblätter Apple iPhone 14

Apple wirbt damit, dass sich das iPhone über die eSIM schneller und unkom­pli­zierter einrichten lässt. Aller­dings muss nicht nur das Smart­phone, sondern der Provider diese Technik unter­stützen. Das ist dies­seits und jenseits des Atlan­tiks vor allem bei großen Tele­fon­gesell­schaften der Fall. Klei­nere Discounter tun sich mit der Heraus­gabe von eSIM-Profilen als Alter­native zur Plas­tik­karte zum Teil noch schwer. Mit dem wegfal­lenden SIM-Karten­slot schränkt Apple somit die Anbieter-Auswahl für iPhone-Besitzer ein.

Für deut­sche Kunden vorerst keine Ände­rung

Fotos: Apple/teltarif.de, Montage; teltarif.de Märkte außer­halb der USA sind vom Wegfall der Option für die Nutzung physi­scher SIM-Karten beim iPhone derzeit nicht betroffen. Wer in Deutsch­land ein iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max kauft, bekommt die gleiche SIM-Karten-Konfi­gura­tion wie bei der iPhone-13-Serie. Das Smart­phone verfügt über einen Nano-SIM-Karten­slot und eine eSIM. Zudem besteht die Möglich­keit, die Dual-SIM-Funk­tion nicht nur durch die Kombi­nation aus Nano-SIM und eSIM, sondern auch durch den paral­lelen Einsatz zweier eSIM-Profile zu nutzen.

Die verän­derte iPhone-Konfi­gura­tion in den USA zeigt aber, wohin die Reise über kurz oder lang auch in anderen Ländern gehen dürfte: Apple will den SIM-Karten­slot beim iPhone einsparen und setzt statt­dessen voll auf die Nutzung der eSIM. Darauf sollten sich nicht nur Nutzer, sondern auch Provider einrichten, die aktuell ausschließ­lich physi­sche SIM-Karten verwenden.

Dual-Nano-SIM in China

In China, Hong­kong und Macao bleibt es indes auch für die iPhone-14-Gene­ration dabei, dass anstelle einer eSIM zwei Nano-SIM-Karten genutzt werden können. Die entspre­chende Support-Seite von Apple erwähnt die neuen Smart­phone-Modelle zwar noch nicht. In den tech­nischen Spezi­fika­tionen zum iPhone 14 erwähnt Apple aber die "Dual-SIM (Nano-SIM)".

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie sich die Dual-Nano-SIM beim iPhone 12 nach­rüsten lässt.