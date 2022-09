iPhone 14: Notrufe über Satellit bald auch in Europa?

Eine der inter­essan­testen Funk­tionen der iPhone-14-Smart­phones von Apple ist die Satel­liten­anbin­dung. Damit können die Käufer der Hand­helds zwar nicht tele­fonieren, aber immerhin Notrufe absetzen, sofern die jewei­lige Situa­tion das erfor­dert. Wie im Vorfeld des Specials Events von Apple bereits durch­gesi­ckert war, arbeitet der Hersteller für die Satel­liten­anbin­dung mit Global­star zusammen.

Ameri­kani­schen Medi­enbe­richten zufolge wird Apple 450 Millionen Dollar für die benö­tigte Infra­struktur bereit­stellen. Der iPhone-Hersteller über­nehme damit 95 Prozent der vorge­sehenen Inves­titi­ons­kosten für neue Global­star-Satel­liten. Diese Finanz­spritze kann Global­star den Angaben zufolge gut gebrau­chen, denn bislang musste das Unter­nehmen Schulden aufnehmen, um neue Satel­liten bauen und in Dienst stellen zu können. Details zur Sat-Anbindung des iPhone 14

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de

Global­star selbst habe Goldman Sachs einge­schaltet, um weitere Geld­mittel zu bekommen. Für das vierte Quartal 2022 rechnet der Satel­liten-Netz­betreiber mit dem Abschluss einer Finan­zie­rungs­runde. Das Unter­nehmen betreibt soge­nannte LEOs, also Satel­liten im "Low Earth Orbit". Aktuell werden rund 120 Länder welt­weit versorgt. Eine globale Abde­ckung wie etwa bei Iridium gibt es nicht.

Start in Nord­ame­rika im November

In den USA und Kanada soll der Satel­liten-Dienst für die neue iPhone-Flotte im November starten. Dazu werde ein Soft­ware-Update bereit­gestellt, das die Funk­tion frei­schaltet. Dem Bericht zufolge soll es nicht bei der Akti­vie­rung für den nord­ame­rika­nischen Markt bleiben. In kommenden Monaten werde der Notruf per Satellit auch in anderen Regionen einge­führt. Welche Länder als nächste hinzu­kommen könnten, ist noch nicht bekannt.

Die Einfüh­rung in Deutsch­land könnte daran schei­tern, dass Apple einen Provider benö­tigt, der SMS-Alarm-Mittei­lungen akzep­tiert. Das ist bei den deut­schen Anbie­tern bislang nicht der Fall. In den USA und Kanada sollen für den Notruf geschulte Apple-Mitar­beiter die SOS-Nach­richten entge­gen­nehmen und weiter­leiten, wenn in der Region, in der sich der Kunde aufhält, kein anderer Rettungs­dienst per iPhone/Global­star erreichbar ist. In Nord­ame­rika will Apple die Sat-Anbin­dung für den Notruf zwei Jahre lang kostenlos anbieten. Welche Kosten nach Ablauf von 24 Monaten anfallen, ist noch nicht bekannt.

