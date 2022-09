Unboxing-Video: Apple iPhone 14 Pro in der Redaktion

Am Mitt­woch vergan­gener Woche hat Apple seine neue Smart­phone-Reihe vorge­stellt. Vorbe­stellbar sind die Geräte seit dem vergan­genen Freitag. Ab morgen werden drei der vier iPhone-14-Modelle ausge­lie­fert. Ein Test­gerät des iPhone 14 Pro ist bereits in der teltarif.de-Redak­tion ange­kommen, sodass wir Ihnen das Smart­phone bereits im Unboxing präsen­tieren können. Apple iPhone 14 Pro Datenblatt

[ Unboxing ]

] Vorbestellungen

Vergleich iPhone 13 Pro

Neuvorstellung

Im Liefer­umfang befindet sich neben dem iPhone 14 Pro auch ein Daten- und Lade­kabel mit Light­ning- und USB-C-Stecker. Wer noch ein Netz­teil mit USB-A-Buchse besitzt, benö­tigt einen Adapter oder ein neues Lade­gerät. Im Liefer­umfang sind die Netz­teile bekann­ter­maßen schon seit einiger Zeit nicht mehr enthalten. Das betrifft neben Apple mitt­ler­weile auch eine Reihe anderer Hersteller.

iPhone 14 Pro

Foto: teltarif.de Eben­falls im Liefer­umfang enthalten ist das "Werk­zeug", mit dem sich der SIM-Karten­schacht öffnen lässt. Anders als in den USA werden die iPhone-14-Modelle hier­zulande nach wie vor neben der eSIM mit einem Steck­platz für herkömm­liche Betrei­ber­karten ausge­lie­fert, sodass die Nutzer hinsicht­lich des SIM-Karten­typs flexibel sind.

Preise ab 1299 Euro

Wer sich in Deutsch­land ein iPhone 14 Pro zulegen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Das Gerät ist hier­zulande zu Preisen ab 1299 Euro erhält­lich - zumin­dest theo­retisch. In der Praxis sind die meisten Vari­anten des iPhone 14 Pro (Max) erst Ende Oktober wieder lieferbar, während die Stan­dard-Modelle des iPhone 14 offenbar nicht so gut ankommen wie von Apple kalku­liert.

Video: Das ist das iPhone 14 Pro

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Ausge­lie­fert wird das iPhone 14 Pro mit iOS 16, also der glei­chen Firm­ware-Version, die auch für iPhone 8 bis iPhone 13 sowie die zweite und dritte Gene­ration des iPhone SE zur Verfü­gung steht. Noch während der Erst­ein­rich­tung wird jedoch ein Update auf das Bugfix-Update iOS 16.0.1 ange­boten.

Wir haben bereits damit begonnen, das iPhone 14 Pro zu testen und werden in Kürze auch einen ersten Test­bericht zum neuen Apple-Flagg­schiff veröf­fent­lichen. Über weitere Erkennt­nisse, die sich sukzes­sive in den kommenden Tagen und Wochen ergeben, werden wir nach und nach berichten.

iOS 16 haben wir bereits auf dem iPhone 13 Pro Max einem Test unter­zogen.