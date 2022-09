iPhone 14 (Plus): Enttäuschende Zahlen bei Vorbestellungen

Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus scheinen nicht so beliebt zu sein, wie Apple es sich erhofft hat. Ein renom­mierter Analyst teilte erste Beob­ach­tungen bezüg­lich der Vorbe­stel­lungen. So hätten sich das Stan­dard­modell und die Plus-Ausgabe schlechter verkauft als das iPhone 13 mini und das iPhone SE (2022). Mögli­cher­weise hat die kali­for­nische Firma den Bedarf an kompak­teren Mobil­tele­fonen unter­schätzt. Hingegen erfreuen sich die tech­nisch besser ausge­stat­teten Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max großer Beliebt­heit.

iPhone 14 und iPhone 14 Plus starten eher holprig

Nicht so populär wie gedacht: iPhone 14 (Plus)

Apple

Erst 2020 führte das in Cuper­tino ansäs­sige Unter­nehmen hand­liche Modelle in seiner jähr­lichen Smart­phone-Serie ein. Dem iPhone 12 mini und dem iPhone 13 mini folgt aber (zumin­dest vorerst) kein weiteres Exem­plar. Wer ein hand­liches Handy aus dem Hause Apple möchte, muss zum iPhone SE (2022) greifen. Dessen 4,7-Zoll-Anzeige ist aber wiederum merk­lich kleiner als das 5,4-Zoll-Panel der mini-Ausgaben. Ferner könnte das Hard­ware-Recy­cling Kunden abschre­cken. Schließ­lich teilen iPhone 14 und iPhone 14 Plus einige Kompo­nenten mit dem iPhone 13 Pro und dem iPhone 13 Pro Max. Mit den Verkäufen des iPhone 13 mini war Apple nicht zufrieden, das neue Plus-Fami­lien­mit­glied soll sich aller­dings noch schlechter schlagen.

Ming-Chi Kuo (via CNET), ein stets gut vernetzter Bran­chen­kenner, äußerte sich hinsicht­lich der iPhone-14-Vorbe­stel­lungen. Sowohl das erwähnte Plus-Modell als auch das klas­sische iPhone 14 blieben hinter den Erwar­tungen zurück. Von beiden Vari­anten seien am Erschei­nungstag noch welche auf Lager gewesen, was auf eine nied­rige Nach­frage schließen lässt. Nied­riger als jene des iPhone 13 mini und iPhone SE (2022). „Das iPhone 14 Plus ist der Ersatz für das iPhone 13 Mini. Aller­dings befinden sich die Vorbe­stel­lungen dieses neuen Produkts signi­fikant unter den Erwar­tungen, das bedeutet, dass Apples Produkt-Segmen­tation dieses Jahr versagt“, lautet die Einschät­zung.

Auslie­ferungen werden wahr­schein­lich ange­passt

Als Konse­quenz könnten die Prognosen der Auslie­ferungen des iPhone 14 und iPhone 14 Plus für den November inner­halb der kommenden Wochen sinken. Hingegen reflek­tiere die lange Liefer­zeit des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max laut Kuo eine gute Nach­frage. Es dauert mehrere Wochen, bis diese Mobil­geräte die Kunden errei­chen. Bereits wenige Stunden nach Eröff­nung der iPhone-14-Vorbe­stel­lung hätte sich die Liefer­zeit der Pro-Ausgaben in den Oktober verla­gert.

