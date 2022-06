iPhone-14-Serie: Das wissen wir bisher

Am Pfingst­montag wird Apple die Keynote zur Eröff­nung der mehr­tägigen Entwick­ler­kon­ferenz WWDC abhalten. Erwartet werden Ausblicke auf die kommenden Soft­ware-Gene­rationen unter anderem von iOS. Die finale iPhone-Soft­ware respek­tive iOS 16 wird mit großer Wahr­schein­lich­keit im Zuge der Neuvor­stel­lung der iPhone-14-Serie im Herbst auf die Smart­phone-Modelle des Herstel­lers aus Kali­for­nien gelangen. Soll das finale Design des iPhone 14 Pro sein (vs. iPhone 13 Pro, rechts)

Bild: Twitter / @theapplehub / @ld_vova Insi­dern zufolge soll die iPhone-Keynote am 13. September statt­finden. Derzeit wird wieder von vier Modellen ausge­gangen, einen Nach­folger des iPhone 13 mini soll es aber nicht geben. Statt­dessen wird von einem weiteren Max-Modell ausge­gangen. Ob alle Modelle jedoch zum glei­chen Zeit­punkt erscheinen, ist laut Analysten noch unklar. So soll das iPhone 14 Max später kommen.

Was bislang noch zur iPhone-14-Serie bekannt ist, fassen wir nach­fol­gend zusammen.

iPhone 14 & Co.: Design

Apple hält seit mehreren Jahren an der breiten Display-Notch fest. Diese ist zwar im Zuge der iPhone-13-Serie im Vergleich zu den 12er-iPhones kleiner geworden, pene­triert den Blick des Nutzers aber weiterhin. Sicher, man kann sich an alles gewöhnen. Der Autor des Berichts nutzt seit rund zwei Jahren ein iPhone 11 Pro Max mit brei­terer Notch als beim iPhone 13 und hat am Ende des Tages kein bedeu­tendes Problem damit. Vergli­chen mit zahl­rei­chen Android-Konkur­renten versprüht die domi­nante Ausspa­rung bei den iPhones aber nicht gerade Moder­nität. Das soll sich zumin­dest teil­weise mit Einfüh­rung der kommenden iPhone-Gene­ration ändern.

Bereits Ende April kursierten gele­akte Display­gläser der iPhone-14-Serie durchs Netz. Dort zu sehen: Vier Modelle, von denen jeweils zwei gleich groß sind. Dabei handelt es sich einer­seits um ein iPhone 14 Pro Max und ein iPhone 14 Max und ande­rer­seits um ein iPhone 14 und ein iPhone 14 Pro. Es soll entspre­chend wieder zwei Pro-Modelle umgeben, die sich von zwei Nicht-Pro-Modellen unter­scheiden.

Das iPhone 14 Max soll in die Fußstapfen des mini-Vorgän­gers treten, aber genauso groß sein wie das Pro-Max-Modell (beide 6,7 Zoll). iPhone 14 und iPhone 14 Pro sollen nach wie vor über die gleiche Größe verfügen (beide 6,1 Zoll).

Bei der Optik gibt es dem Leak gemäß aber bedeu­tende Unter­schiede: Während die beiden Pro-Modelle eine Design-Auffri­schung erhalten, und die Notch durch eine zwei­tei­lige Pillen-Kreis-Form ersetzt wird, sollen die Displays der beiden "Budget"-iPhones nach wie vor im oberen Bereich prägnant ausge­schnitten sein. Das sorgt für Ernüch­terung und lässt die Pro-Modelle auto­matisch in den Fokus der Aufmerk­sam­keit rücken. Weiteres Renderbild des iPhone 14 Pro

Foto: Twitter-Account xleaks7 Auch von der Rück­seite der iPhones tauchten bereits Dummies auf. Demnach setzt Apple auch in diesem Jahr bei den Pro-Modellen wieder auf drei rück­sei­tige Kame­ralinsen und bei den Stan­dard-Modellen auf zwei. Der kantige Gehäu­serahmen soll im Vergleich zu den Vorgän­gern iPhone 12 und iPhone 13 beibe­halten werden.

iPhone 14: Unter­schiede auch unter der Haube

Egal, ob Pro oder Nicht-Pro - in allen Modellen der iPhone-13-Serie schlum­mern die glei­chen Prozes­soren vom Typ "A15 Bionic". Ein Upgrade auf "A16 Bionic" bei der iPhone-14-Serie liegt nahe. Aller­dings könnte es bei den kommenden Modellen dem bekannten Analysten Ming-Chi Kuo zufolge eine Verän­derung geben. So soll es für die Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Max bei der "alten" A-15-Bionic-CPU bleiben. Hingegen sollen künf­tige Nutzer von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max von einer aktu­elleren Prozessor-Gene­ration profi­tieren.

Apple hatte im vergan­genen Jahr iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max mit Panels ausge­stattet, die höhere Bild­wie­der­hol­raten von bis zu 120 Hz (adaptiv) haben. Es ist wahr­schein­lich, dass auch die dies­jäh­rigen Pro-Modelle wieder über ein solches Display-Feature verfügen. Unei­nig­keit herrscht aller­dings noch bei den Nicht-Pros. Denkbar wäre, dass Apple dem iPhone 14 eben­falls ein 120-Hz-Display spen­diert, beim iPhone 14 Max könnte es wiederum nur ein 90-Hz-Display geben.

Weiterhin sollen die Pro-Modelle neben zwei Linsen mit jeweils 12 Mega­pixeln auch einen Sensor mit höherer Auflö­sung von 48 Mega­pixel erhalten. Diese wird es dann bei den Stan­dard-Modellen nicht geben. Dafür soll auch das iPhone 14 eine bessere Selfie­kamera erhalten. Wild speku­liert wurde auch bereits darüber, ob Apple bei den neuen iPhones USB-C einführt und sich von dem altbe­kannten Light­ning-Anschluss verab­schiedet. Apple soll aller­dings weiterhin auf die Light­ning-Buchse setzen, mögli­cher­weise aber dank USB 3.0 mit einer höheren Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit.

