iPhone 14: Dummy Hands-on zeigt alle Modelle hautnah

Dank authen­tischer Dummys sind nun realis­tische Eindrücke vom iPhone 14 möglich. Ein YouTuber zeigt die Gehäuse von iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max in einem ausführ­lichen Clip. Dabei wurden inter­essante Details entdeckt. Beispiels­weise scheint das iPhone 14 über die Kamera des iPhone 13 Pro zu verfügen. Außerdem müssen sich Inter­essenten der kommenden Apple-Smart­phones an einen noch größeren Kamera-Buckel gewöhnen. Das neue Design der Pro-Editionen mit zwei Punch-Holes anstatt einer Notch kommt im Video eben­falls gut zur Geltung.

iPhone 14 und iPhone 14 Max im „Hands-on“

Dummys des iPhone 14

ZONEofTECH

Zwar wird Apple seine nächsten Smart­phones erst in drei Monaten enthüllen, das Design ist aber bereits jetzt voll­ständig bekannt. Dummys, also funk­tions­lose Gehäuse, sind aussa­gekräf­tiger als Render­bilder. So kann man die neuen iPhones aus allen Winkeln betrachten.

Das iPhone 14 hat ein dem iPhone 13 nach­emp­fun­denes Design. Höhe und Kamera-Element glei­chen sich. Aller­dings ist das neue Modell um 0,2 mm dicker. Außerdem misst der Kamera-Buckel 3,5 mm anstatt 2,4 mm in der Tiefe. Beide Ände­rungen könnten Hinweise auf einen leicht größeren Akku und eine bessere Kamera sein. Das iPhone 14 besitzt womög­lich die Haupt­kamera des iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max im „Hands-on“

Das iPhone 14 Max ist der neueste Vertreter der Modell­reihe und bietet ein 6,7 Zoll umfas­sendes Display. Es ist größer als ein iPhone 14, welches eine 6,1-Zoll-Anzeige beher­bergt. Im Vergleich zum iPhone 13 Pro ist das iPhone 14 Max um 0,2 mm dicker. Den 3,5 mm tiefen Kamera-Buckel erbt das Phablet vom Stan­dard­modell. Es dürften also iden­tische Knipsen verbaut sein.

Links iPhone 14 Pro, rechts iPhone 13 Pro

ZONEofTECH Dummys des iPhone 14 Pro und des iPhone 14 Pro Max bekam der YouTuber ZONEofTECH eben­falls in die Finger. Beide Mobil­geräte voll­ziehen einen großen Design-Sprung. Adieu Notch, hallo Punch-Hole. Gleich in doppelter Ausfüh­rung, einmal in Pillen­form und einmal in Kreis­form, wurden Bohrungen für Kameras und Sensoren im 6,1-Zoll-Display durch­geführt. Des Weiteren ist die Anzeige an sich etwas mehr abge­rundet an den Ecken. Höhere Laut­stär­ketasten sowie ein höherer und brei­terer Power-Button zieren die Seiten der Pro-Modelle. Mit 4,3 mm anstatt 3,5 mm ist der Kamera-Buckel des iPhone 14 Pro dicker als jener des iPhone 13 Pro. Unten iPhone-14-Serie, oben iPhone-13-Serie

ZONEofTECH Das iPhone 14 Pro Max ähnelt dem iPhone 14 Pro. Mit 160,8 mm ist es so hoch wie das iPhone 13 Pro Max. Design und Kamera-Ausstat­tung sind unver­ändert. Jedoch gibt es einen 6,7 Zoll messenden Bild­schirm. Wie die anderen iPhone-14-Modelle ist das iPhone 14 Pro Max circa 7,9 mm dick. An der Stelle des Kamera-Buckels kommen noch­mals 4,3 mm hinzu.

Allem Anschein nach berei­chert ein Always-on-Display das iPhone 14.