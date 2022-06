iPhone 14 Pro: Hinweise auf Always-on-Display entdeckt

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max könnten ein Always-on-Display bekommen. Einem Bericht zufolge sind eindeu­tige Hinweise in der Entwickler-Beta von iOS 16 zu finden.

Apple stellte am Montag im Rahmen der WWDC-Keynote zahl­reiche Soft­ware-Neuheiten rund um das kommende Betriebs­system iOS 16 vor. Unter anderem werden iPhone-Nutzer, deren Geräte ein Update auf die neue Firm­ware erhalten, von neuen Möglich­keiten der Perso­nali­sie­rung und Anpas­sung des Lockscreens mit Widgets erhalten.

Bereits im Vorfeld der Entwick­ler­kon­ferenz wurde darüber speku­liert, dass das im Herbst erwar­tete iPhone 14 bezie­hungs­weise deren Pro-Vari­anten über ein Always-on-Display verfügen könnten. Apple verlor auf der WWDC kein Wort darüber. Letzt­lich ist das aber verständ­lich, weil der iPhone-Konzern sonst neue Funk­tionen von Geräten vorab verraten hätte.

Jetzt sind weitere Hinweise dazu aufge­taucht, dass das iPhone 14 Pro über eine solche dauer­hafte Anzeige verfügen könnte.

iPhone 14 Pro: Always-on-Feature in Beta aufge­taucht

Soll das finale Design des iPhone 14 Pro sein (vs. iPhone 13 Pro, rechts)

Bild: Twitter / @theapplehub / @ld_vova

Das Online-Magazin 9to5Mac berichtet darüber, dass es Hinweise auf ein Always-on-Display-Feature in der Entwickler-Beta von iOS 16 gibt. So gebe es drei neue Frame­works, die bezüg­lich des Manage­ments der Hinter­grund­beleuch­tung des iPhone-Displays hinzu­gefügt wurden. Man könne zwar darüber speku­lieren, dass sich diese Frame­works auf das bereits bei der Apple Watch exis­tente Always-on-Feature beziehen. Aller­dings will 9to5Mac heraus­gefunden haben, dass alle diese Frame­works verschie­dene Kompo­nenten von iOS nutzen, unter anderem den Lockscreen des iPhones. Das soll ein eindeu­tiger Hinweis darauf sein, dass die Always-on-Funk­tion für das iPhone gedacht sei.

Weiterhin soll es versteckte Hinweise darauf geben, dass Apple-Entwickler das Always-on-Feature akti­vieren können, auch auf Geräten, die eigent­lich nicht dafür vorge­sehen seien wie das iPhone 13 Pro. Selbst wenn das in der Praxis funk­tio­niert, so soll das Always-on-Feature für die Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max limi­tiert sein. Das habe mit der Aktua­lisie­rungs­rate des Displays zu tun. Das Display des iPhone 13 Pro hat verschie­dene Raten, die sich je nach Anwen­dung zwischen 10 Hz und 120 Hz darstellen. Dagegen ist das Display der Apple Watch in der Lage, bis zu 1 Hz zu aktua­lisieren, um Strom zu sparen.

Die Displays der Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max könnten also eben­falls über die Möglich­keit verfügen, bis zu 1 Hz runter­zugehen, damit ein Always-on-Display-Feature mit dauer­hafter Anzeige von Uhrzeit und Co. den Akku nicht zu sehr belastet.

Was wir bislang noch über die iPhone-14-Serie wissen, haben wir in einem sepa­raten Artikel für Sie zusam­men­gefasst.