Podcast: iPhone 14 Pro ausgepackt und ausprobiert

Ab sofort werden die neuen iPhone-Modelle von Apple, den Mobil­funk-Provi­dern und -Händ­lern verkauft. Wir haben das iPhone 14 Pro bereits im Vorfeld des Verkaufs­starts erhalten, sodass wir die Möglich­keit hatten, das Gerät auspro­bieren. Im Podcast berichten wir über die Erfah­rungen, die wir dabei gemacht haben.

Bild: teltarif.de Drei der vier neuen iPhone-Modelle von Apple sind ab sofort im Handel erhält­lich. Analysten zufolge verkaufen sich vor allem die Pro-Modelle gut, während die Verkaufs­zahlen der Stan­dard-Vari­anten des iPhone 14 wohl unter den Erwar­tungen liegen. Wir haben das iPhone 14 Pro bereits einem ersten Test unter­zogen.

Gegen­über der Vorjahres-Gene­ration zeichnet sich das neue Modell unter anderem durch das Always-On-Display aus. Die Notch ist zwar nicht wirk­lich verschwunden, wird von Apple aber geschickt "versteckt". Im Podcast berichten wir darüber, wie das funk­tio­niert und wann das Always-On-Display doch auto­matisch abge­schaltet wird.

Apple verbaut in den Pro-Modellen der neuen iPhone-Gene­ration Kameras mit einer Auflö­sung von bis zu 48 Mega­pixel. Doch was leisten diese Kameras wirk­lich - auch im Vergleich zum Vorgänger? Auch das haben wir uns für den Podcast bereits ange­sehen. Auch Display, Sound, 5G-Unter­stüt­zung und weitere Features des iPhone 14 Pro beleuchten wir im neuen Podcast von teltarif.de.

