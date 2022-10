iPhone 14 Plus: Ab heute offiziell verfügbar

Während iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max bereits gekauft werden können, konnte das iPhone 14 Plus bislang nur vorbe­stellt werden. Ab heute erscheint Apples neue iPhone-Größe auch offi­ziell.

Wir fassen die wich­tigsten Details zur Ausstat­tung und zu den Preisen des iPhone 14 Plus zusammen.

iPhone 14 Plus: Details

iPhone 14 Plus

Bild: teltarif.de

Was die Ausstat­tung des iPhone 14 Plus angeht, kann man es kurz machen: Denn es handelt sich bei dem Modell nur um ein größeres iPhone 14. Das Stan­dard-Modell verfügt über ein 6,1 Zoll großes Display, das iPhone 14 Plus besitzt ein Panel mit einer Diago­nale von 6,7 Zoll. Damit ist es so groß wie das des iPhone 14 Pro Max.

Dem größeren Format entspre­chend hat das iPhone 14 Plus im Vergleich zum iPhone 14 einen größeren Akku, die rest­lichen Ausstat­tungs­merk­male sind iden­tisch. So hat auch das iPhone 14 Plus nicht den neuesten A16-Bionic-Prozessor erhalten. Die aktu­elle CPU-Gene­ration steckt nur in den neuen Pro-Modellen. Statt­dessen werkelt auch das iPhone 14 Plus mit dem A15-Chip der iPhone-13-Pro-Serie aus dem vergan­genen Jahr.

Verzichten müssen Plus-Nutzer auch auf das 120-Hz-Pro-Motion-Display und die 48-Mega­pixel-Kamera - beide Features gibt nur beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Das als "Dynamic Island" bezeich­nete neue Notch-Design ist eben­falls nur den neuen Pro-Modellen vorbe­halten, hat doch auch das iPhone 14 Plus die altbe­kannte Displayein­ker­bung bekommen. Zumin­dest ist diese mit dem iPhone 13 im Vergleich zu den Vorgän­gern wie iPhone 12 und iPhone 11 etwas kleiner geworden.

iPhone 14 Plus: Preise

Das iPhone 14 Plus gibt es den verfüg­baren Farben "Blau", "Violett", "Mitter­nacht", "Polar­stern" und "(PRODUCT)RED" (s. Bild). Ange­boten werden drei Spei­cher­vari­anten. Mit einer Kapa­zität von 128 GB kostet das iPhone 14 Plus 1149 Euro. Die Vari­ante mit 256 GB schlägt mit einem Kauf­preis von 1279 Euro zu Buche.

Das iPhone 14 Plus mit 512 GB Spei­cher kostet 1539 Euro. Für alle drei Vari­anten gilt, dass der interne Spei­cher nicht mit einer MicroSD-Karte erwei­tert werden kann.

Die Modelle iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max haben wir bereits im Test­labor von teltarif.de begrüßen dürfen. Details und Ergeb­nisse lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.