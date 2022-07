Die Gerüch­teküche war sich schon im vergan­genen Jahr einig: Nach dem iPhone 13 mini wird Apple kein Smart­phone mit nur 5,4 Zoll großem Display mehr auf den Markt bringen. Analysten speku­lierten seiner­zeit, dass schon beim iPhone 12 mini die Verkaufs­zahlen unter den Erwar­tungen lagen. Das Nach­folge-Modell kam also mögli­cher­weise nur deshalb noch auf den Markt, weil die Planungen für die iPhone-Gene­ration 2021 schon weit fort­geschritten waren. Produktionsprobleme bei iPhone 14 Plus

Bild: teltarif.de Für dieses Jahr gingen die Leaker schon recht früh davon aus, dass Apple neben dem iPhone 14 Pro Max ein zweites Smart­phone mit 6,7 Zoll großem Touch­screen veröf­fent­licht - aber ohne den tech­nischen Mehr­wert, den die Pro-Modelle gegen­über den "einfa­chen" iPhone-Vari­anten bieten. Eine nahe­lie­gende Bezeich­nung für das zweite Phablet-Modell wäre damit iPhone 14 Max - ohne das Wort "Pro" als Einschub im Namen. Nun gibt es neue Hinweise, nach denen das Smart­phone iPhone 14 Plus heißen soll.

Display Supply Chain Consul­tants: "Panels verzö­gern sich"

Nun erklärte der CEO des Apple-Zulie­ferers Display Supply Chain Consul­tants, Ross Young, laut einem BGR-Bericht, dass die aktu­ellen Liefer­ketten-Probleme auch das iPhone 14 Plus betreffen. Panel-Liefe­rungen lägen weit hinter dem ursprüng­lichen Zeit­plan zurück. Den Angaben zufolge liegt das Liefer­volumen für Bauteile, die beim iPhone 14 Pro Max zum Einsatz kommen, dreimal so hoch wie für Kompo­nenten, die zur Herstel­lung des iPhone 14 Plus benö­tigt werden.

Voraus­sicht­lich in knapp zwei Monaten stellt Apple seine neue iPhone-Flotte vor. Norma­ler­weise bringt der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern die Geräte eben­falls noch im September auf den Markt. Young rechnet aber damit, dass Apple den Markt­start des iPhone 14 Plus verschieben muss, wenn es den Zulie­ferern nicht gelingt, das Produk­tions­tempo zu erhöhen. Die Alter­native wäre, das Gerät zunächst nur in begrenzter Menge auszu­lie­fern.

Young gilt als zuver­läs­sige Quelle

Wie es im Bericht weiter heißt, gilt der Chef von Display Supply Chain Consul­tants als zuver­läs­sige Quelle für Infor­mationen zu Apple-Produkten. Wenn es tatsäch­lich immer noch zu Produk­tions­pro­blemen kommt, ist es daher nur schwer vorstellbar, dass die Situa­tion keinen Einfluss auf den Verkaufs­start oder die verfüg­baren Stück­zahlen beim iPhone 14 Plus hat.

Die Displays von iPhone 14 Plus und iPhone 14 Pro Max sind zwar gleich groß, basieren aber auf unter­schied­lichen Panels. So ist beispiels­weise die "ProMotion"-Tech­nologie mit adap­tiver Bild­wie­der­hol­rate den Pro-Modellen vorbe­halten, die - wie berichtet - in diesem Jahr auch ein Always-on-Display bekommen.