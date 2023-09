Günstiger: Aktuelle Marktpreise der iPhone-14-Serie

Die iPhone-15-Keynote naht. Doch sind iPhone 14 und Co. wegen ihrer Technik noch längst keine Schub­laden­lieger und oben­drein noch im Preis gefallen. Wir haben die aktu­ellen Markt­preise heraus­gesucht.

Die Keynote zum iPhone 15 ist offi­ziell. Apple verkün­digte den Termin für das Herbst-Event. Am 12. September 19 Uhr deut­scher Zeit wird Apple seine aktu­ellen Neuheiten präsen­tieren. Apple ist dafür bekannt, einen vergleichs­weise langen Soft­ware-Support für seine Geräte anzu­bieten, bis zu sechs Jahre OS-Updates sind drin. Alleine deshalb gehören die Vorjah­res­modelle der iPhone-14-Serie auch nach Erscheinen der iPhone-15-Serie noch nicht zum alten Eisen. Es könnte sich daher lohnen, auch jetzt noch eines der Modelle zu kaufen. Aktuelle Marktpreise der iPhone-14-Serie

Markt­preise im Über­blick

Wir haben uns nach­fol­gend die aktu­ellen Markt­preise von iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ange­schaut. Dabei orien­tieren wir an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sind als die ange­gebenen Preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Stand des Preis­ver­gleichs ist der 31. August, ca. 16:30 Uhr. Da Markt­preise von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen, können die Preise zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. Weitere Details zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite zu dem Thema sowie in einem Ratgeber speziell zum Handy-Preis­ver­gleich.

Nach­fol­gend zeigen wir Ihnen für jedes Modell die aktuell güns­tigsten Preise gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich über ausge­wählte Preis­such­maschinen an. Enthalten sind im Preis in der Regel die Versand­kosten. Zur Verein­fachung haben wir für jedes Modell nur eine Farb­vari­ante genommen, im Falle von iPhone 14 und iPhone 14 Plus "Mitter­nacht" und bei den Pro-Modellen der Serie "Space Schwarz". Es kann daher sein, dass die Preise Ihrer Wunsch­farbe anders ausfallen.

Noch ein Hinweis: Die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung (UVP) ist nur bedingt aussa­gekräftig, weil Markt­preise bereits kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start eines Smart­phone-Modells darunter liegen können.

iPhone 14

iPhone 14 mit 128 GB (UVP: 999 Euro): 814,99 Euro (CS Multi­media)

(CS Multi­media) iPhone 14 mit 256 GB (UVP: 1129 Euro): 945 Euro (Amazon, cool­blue)

(Amazon, cool­blue) iPhone 14 mit 512 GB (UVP: 1389 Euro): 1085,99 Euro (Cyber­port)

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus mit 128 GB (UVP: 1149 Euro): 904,90 Euro (Galaxus)

(Galaxus) iPhone 14 Plus mit 256 GB (UVP: 1279 Euro): 1002 Euro (Gomibo)

(Gomibo) iPhone 14 Plus mit 512 GB (UVP: 1539 Euro): 1016 Euro (Gomibo)

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro mit 128 GB (UVP: 1299 Euro): 1076,51 Euro (Amazon)

(Amazon) iPhone 14 Pro mit 256 GB (UVP: 1429 Euro): 1185 Euro (Spars­mart24)

(Spars­mart24) iPhone 14 Pro mit 512 GB (UVP: 1689 Euro): 1449 Euro (Galaxus, cool­blue)

(Galaxus, cool­blue) iPhone 14 Pro mit 1 TB (UVP: 1949 Euro): 1618 Euro (Gomibo)

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max mit 128 GB (UVP: 1449 Euro): 1134,41 Euro (Amazon)

(Amazon) iPhone 14 Pro Max mit 256 GB (UVP: 1579 Euro): 1295 Euro (Spars­mart24)

(Spars­mart24) iPhone 14 Pro Max mit 512 GB (UVP: 1839 Euro): 1505 Euro (Spars­mart24)

(Spars­mart24) iPhone 14 Pro Max mit 1 TB (UVP: 2099 Euro): 1764 Euro (Gomibo)

