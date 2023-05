Apple iPhone 14 (Pro): Bis zu 400 Euro günstiger

Rund 1000 Euro kostet das güns­tigste Modell der aktu­ellen iPhone-14-Serie. Dabei handelt es sich jedoch um die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Diese ist aufgrund schwan­kender Markt­preise nur bedingt aussa­gekräftig. Der güns­tigste Preis eines Smart­phones zum jewei­ligen Zeit­punkt kann über Markt­preise ermit­telt werden.

Wir haben uns ange­schaut, was iPhone 14 und Co. rund acht Monate nach der Markt­ein­füh­rung kosten. Dabei orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen aus Preis­such­maschinen ohne Berück­sich­tigung von Ange­boten von Online-Markt­plätzen. Bitte beachten Sie, dass die ange­gebenen Vergleichs­preise nur begrenzte Zeit gültig sein können. Stand des Preis­ver­gleichs ist der 3. Mai, ca. 11 Uhr. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich finden Sie in einer Über­sicht. iPhone 14 Plus

Bild: teltarif.de

iPhone-14-Serie: UVP und aktu­elle Markt­preise

Nach­fol­gend sehen Sie, wie hoch die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers für iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max je nach Spei­cher­aus­stat­tung ist.

Außerdem haben wir die aktu­ellen Markt­preise für die Modelle der iPhone-14-Serie nach Spei­cher­kon­figu­ration ange­geben. Wir haben uns im Rahmen des Preis­ver­gleichs jeweils auf die Farb­vari­ante "Mitter­nacht" beim iPhone 14 und iPhone 14 Plus sowie auf "Space Schwarz" bei iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max beschränkt.

Wir geben jeweils den aktuell güns­tigsten Preis inklu­sive Versand­kosten an. Es kann jedoch sein, dass das jewei­lige Modell bei anderen Händ­lern nur gering­fügig teurer ist.

iPhone 14 (128 GB): 999 Euro (UVP)

iPhone 14 (128 GB): 833,95 Euro (freenet)

(freenet) iPhone 14 (256 GB): 1129 Euro (UVP)

iPhone 14 (256 GB): 949 Euro (Amazon)

(Amazon) iPhone 14 (512 GB): 1389 Euro (UVP)

iPhone 14 (512 GB): 1126 Euro (Gomibo)

(Gomibo) iPhone 14 Plus (128 GB): 1149 Euro (UVP)

iPhone 14 Plus (128 GB): 919 Euro (Amazon)

(Amazon) iPhone 14 Plus (256 GB): 1279 Euro (UVP)

iPhone 14 Plus (256 GB): 1054,15 Euro (Amazon, Galaxus)

(Amazon, Galaxus) iPhone 14 Plus (512 GB): 1539 Euro (UVP)

iPhone 14 Plus (512 GB): 1249 Euro (Elec­tronis)

(Elec­tronis) iPhone 14 Pro (128 GB): 1299 Euro (UVP)

iPhone 14 Pro (128 GB): 1089 Euro (cool­blue)

(cool­blue) iPhone 14 Pro (256 GB): 1429 Euro (UVP)

iPhone 14 Pro (256 GB): 1229 Euro (cool­blue, Amazon)

(cool­blue, Amazon) iPhone 14 Pro (512 GB): 1689 Euro (UVP)

iPhone 14 Pro (512 GB): 1484 Euro (Gomibo)

(Gomibo) iPhone 14 Pro (1 TB): 1949 Euro (UVP)

iPhone 14 Pro (1 TB): 1727,39 Euro (Amazon)

(Amazon) iPhone 14 Pro Max (128 GB): 1449 Euro (UVP)

iPhone 14 Pro Max (128 GB): 1249 Euro (cool­blue)

(cool­blue) iPhone 14 Pro Max (256 GB): 1579 Euro (UVP)

iPhone 14 Pro Max (256 GB): 1379 Euro (cool­blue, Amazon, Galaxus)

(cool­blue, Amazon, Galaxus) iPhone 14 Pro Max (512 GB): 1839 Euro (UVP)

iPhone 14 Pro Max (512 GB): 1622 Euro (Gomibo)

(Gomibo) iPhone 14 Pro Max (1 TB): 2099 Euro (UVP)

iPhone 14 Pro Max (1 TB): 1699 Euro (Galaxus)

Die ange­gebenen aktu­ellen Markt­preise zeigen, dass auch die relativ stabilen iPhone-Preise irgend­wann fallen. So kostet beispiels­weise das iPhone 14 mit 128 GB derzeit über 165 Euro weniger als zum Markt­start. Beim iPhone 14 Plus (128 GB) sind es sogar 230 Euro.

Eben­falls um über 200 Euro gefallen ist der Preis für das iPhone 14 Pro mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität. Inter­essant ist nicht nur, dass der beste Markt­preis für das iPhone 14 Pro Max mit 1 TB nur 77 Euro vom besten Markt­preis für das Max-Modell mit 512 GB Spei­cher entfernt liegt. Sondern auch, dass das iPhone 14 Pro Max mit 1 TB Spei­cher 400 Euro aktuell weniger kostet als zum Markt­start im September des vergan­genen Jahres.

Details zum iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.