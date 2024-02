Amazon: iPhone 14 (Plus) mit 512 GB zum Top-Preis?

Regel­mäßig beschäf­tigen wir uns mit dem Vergleich von Preisen, unter anderem von Smart­phones. Heute haben wir uns beim Online­händler Amazon in der entspre­chenden Kate­gorie umge­schaut und haben inter­essante Ange­bote zum iPhone 14 und iPhone 14 Plus entdeckt. Nach­fol­gend haben wir für Sie heraus­gefunden, ob sich ausge­wählte Ange­bote auch tatsäch­lich preis­lich lohnen.

iPhone 14

iPhone 14 in Rot derzeit bei Amazon im Angebot

Foto: Apple, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de

Ein iPhone aus dem Jahr 2022 lohnt sich aufgrund der sehr guten Prognosen für Soft­ware-Updates auch 2024 noch. Amazon hat derzeit ein inter­essantes Angebot geschaltet: Das iPhone 14 in der Farbe Rot mit üppigem 512 GB großen internen Spei­cher kostet beim Online­händler derzeit 907 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich dabei grund­sätz­lich um ein attrak­tives Angebot. Andere Händler wie Elec­tronis (901,76 Euro inklu­sive Versand­kosten), Gomibo (906 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Jacob (906,98 Euro inklu­sive Versand­kosten) sind aber etwas güns­tiger.

Details zum iPhone 14 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone 14 Plus

Das größere Modell des iPhone 14 ist das iPhone 14 Plus. Mit einer internen Spei­cher­größe von 512 GB in der Farbe Mitter­nacht kostet es derzeit bei Amazon 997 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Grund­sätz­lich ist auch dieses Angebot beim Online­händler nicht verkehrt. Während nach dem aktu­ellen Preis­ver­gleich der Händler Galaxus das Angebot mitgeht, bietet der Händler Gomibo das iPhone 14 Plus in der Farbe Mitter­nacht mit 512 GB internem Spei­cher zu einem Preis in Höhe von 990 Euro inklu­sive Versand­kosten etwas güns­tiger an.

Details zum iPhone 14 Plus lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. Sofern Ange­bote nicht explizit für eine Farbe gelten, beschränken wir uns in der Regel beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.