Ausprobiert: "Notruf SOS via Satellit" mit iPhone 14

Wie berichtet, bietet Apple für Besitzer eines iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ab sofort auch in Deutsch­land die Funk­tion "Notruf SOS via Satellit" an. Für Inter­essenten, die den Dienst einmal auspro­bieren wollen, hat Apple im Menü des Smart­phones einen Demo-Modus "versteckt". Dieser ist nicht über die herkömm­lichen Wege zum Auslösen eines Notrufs erreichbar. Statt­dessen ist das Feature im Menü Einstel­lungen - Notruf SOS zu finden. Datenblätter Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple nimmt die Frei­schal­tungen offenbar sukzes­sive vor. So konnten wir das Feature auf einem iPhone 14 Pro, auf dem der Release Candi­date von iOS 16.2 instal­liert ist, am Diens­tag­mittag noch nicht finden. Auf einem iPhone 14 Pro Max mit iOS 16.1.2 war die Funk­tion am Diens­tag­morgen eben­falls noch nicht zu sehen. Mittags zeigte sich der neue Menü­punkt mit der Über­schrift "Notruf SOS via Satellit". Satellitenverbindung auf dem iPhone im Test

Screenshot: teltarif.de Zur Erläu­terung hieß es im Menü: "Das iPhone kann eine Satel­liten­ver­bin­dung herstellen, um die Rettungs­dienste zu kontak­tieren, wenn ein Anruf nicht möglich ist." Darunter war der Punkt "Demo testen" zu finden. Nach Ankli­cken der Funk­tion wurden zunächst Erläu­terungen zur Satel­liten­ver­bin­dung und zur Funk­tions­weise des Notrufs auf diesem Weg ange­zeigt. Zudem war der Hinweis zu finden, dass man sich für den Test im Freien aufhalten muss.

Mobil­funk wird für den Test deak­tiviert

Wir haben "Satel­liten­ver­bin­dung testen" ange­klickt. Daraufhin erschien ein Popup-Menü mit dem Hinweis, dass die Mobil­funk-Schnitt­stelle des iPhone für die Dauer des Tests abge­schaltet wird, sodass keine Anrufe getä­tigt oder Inter­net­ver­bin­dungen herge­stellt werden können. Aller­dings war das iPhone 14 Pro Max weiterhin im WLAN-Netz einge­bucht, sodass die Inter­net­ver­bin­dung vermut­lich dennoch bestand. Neuer Menüpunkt für den Demo-Modus

Screenshot: teltarif.de Nun erschien ein Hinweis, dass es sich um eine Demo, nicht aber um einen echten Notfall handelt. Zudem war die Auffor­derung zu sehen, einen Platz unter freiem Himmel aufzu­suchen. Darüber hinaus wurde erläu­tert, dass Gelände, Gebäude oder Bäume die Verbin­dung blockieren können. In unserem Fall reichte schon die Nähe zur Balkontür aus, um den Satel­liten zu finden. Das iPhone zeigte nun an, in welche Rich­tung das Gerät für die Verbin­dung ausge­richtet werden muss. Satellitenverbindung erfolgreich

Screenshot: teltarif.de Auf dem Balkon kam die Verbin­dung zustande. Das wurde durch ein grünes Satel­liten-Symbol und den Hinweis "Verbunden. Zum Senden und Empfangen weiter auf Satel­liten richten" signa­lisiert. In unserem Fall musste das Smart­phone für die Verbin­dung nach Nord­westen ausge­richtet werden.

Text­nach­richten über Satellit mit leichter Verzö­gerung

Nun konnten Text­nach­richten verschickt und (auto­mati­siert) empfangen werden, um zu testen, wie schnell die Mittei­lungen über­tragen werden. In unserem Fall klappte das inner­halb von rund 20 bis 30 Sekunden. Die Test-Verbin­dung konnte über einen Button am rechten oberen Bild­schirm­rand jeder­zeit beendet werden, sodass das iPhone auch wieder mit dem Mobil­funk­netz verbunden war.

Wir haben den Test im Gebäude (erster Stock, in Fens­ter­nähe) wieder­holt. Auch hier kam die Verbin­dung zustande, aller­dings nicht zuver­lässig und in schlechter Qualität, was während des Dialogs auch ange­zeigt wurde. Das deckt sich mit Erfah­rungen, die wir an glei­cher Stelle vor vielen Jahren auch mit Global­star-Handys gemacht haben, während der Iridium-Empfang auch im Haus recht brauchbar war. Konversation über die Satellitenverbindung

Screenshot: teltarif.de Die Satel­liten-Funk­tion des iPhone 14 funk­tio­nierte im Rahmen unseres Tests im Freien einwand­frei. Die Über­mitt­lung der Nach­richten nahm jeweils einige Sekunden Zeit in Anspruch, klappte aber zuver­lässig. Das Feature sorgt für mehr Sicher­heit und ist durchaus sinn­voll. Abzu­warten bleibt, welche Kosten nach zwei Jahren anfallen. Nur die wenigsten Nutzer dürften bereit sein, höhere Beträge für eine - hoffent­lich - nur selten bis nie benö­tigte Funk­tion zu zahlen. Denkbar wäre eher, die Sat-Funk­tion beispiels­weise in einem Apple-One-Abon­nement in Kombi­nation mit anderen Diensten anzu­bieten.