Samsung, Apple und Co.: MediaMarkt-Preiskracher im Check

"Wahn­sinns Schnell Verkauf" nennt sich eine aktu­elle Aktion der Händler MediaMarkt und Saturn, die noch bis zum 29. Januar, 9 Uhr, läuft. Bis zu 70 Prozent Rabatt soll es auf die UVP geben. Nun ist die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung aufgrund nicht selten erheb­licher Schwan­kungen von Elek­tronik­arti­keln nur bedingt aussa­gekräftig. Von Bedeu­tung sind daher die aktu­ellen Markt­preise.

Wir haben uns daher bei MediaMarkt/Saturn in der Kate­gorie Smart­phones der Aktion umge­schaut und prüfen ausge­wählte Ange­bote, ob sie sich preis­lich lohnen.

Samsung Galaxy A54 5G

"Wahnsinns Schnell Verkauf"-Aktion bei MediaMarkt und Saturn

Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Das Galaxy A54 5G gehört zu Samsungs Mittel­klasse. Mit 128 GB Spei­cher (Farbe "Graphit") kostet es derzeit bei MediaMarkt und Saturn 349 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich um einen guten Markt­preis, das Modell wird zu den glei­chen Kondi­tionen auch von den Händ­lern cool­blue, Galaxus sowie im Samsung-Online-Shop verkauft.

Details zum Samsung Galaxy A54 5G finden Sie im Daten­blatt.

Apple iPhone 14

Das iPhone 14 kam bereits im Jahr 2022 auf den Markt, dürfte aber noch einige Zeit mit Soft­ware-Updates versorgt werden, weshalb es weiterhin ein attrak­tives Smart­phone-Modell ist. In der Farbe "Mitter­nacht" mit 128 GB Spei­cher wird es derzeit von MediaMarkt und Saturn zu einem Preis in Höhe von 759 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten. Die Händler Elec­tronis (754,81 Euro inklu­sive Versand­kosten), Jacob (756,98 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Gomibo (757 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das Modell etwas güns­tiger.

Details zum Apple iPhone 14 finden Sie im Daten­blatt.

Moto­rola Moto G14

Ein Einsteiger-Modell von Moto­rola ist das Moto G14. In der Farbe "Steel Grey" mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet es derzeit im Rahmen der WSV-Ange­bote von MediaMarkt und Saturn 119 Euro inklu­sive Versand­kosten. Etwas güns­tiger ist es beim Händler Berlet (115 Euro inklu­sive Versand­kosten). Bei einigen anderen Händ­lern kostet es zwar auch zwischen rund 116 Euro und 119 Euro, zuzüg­lich Versand­kosten über­steigt der Gesamt­preis aber das MediaMarkt-/Saturn-Angebot.

Details zum Moto­rola Moto G14 finden Sie im Daten­blatt.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Eine Mittel­klasse von Xiaomi ist das Redmi Note 12 Pro+ 5G. Mit 256 GB internem Spei­cher wird es derzeit in der Farbe "Midnight Black" von MediaMarkt und Saturn zum Preis in Höhe von 349 Euro inklu­sive Versand­kosten verkauft. Dabei handelt es sich um ein gutes Angebot. Andere Händler verkaufen das Modell derzeit zu höheren Preisen, beispiels­weise ab 356,99 Euro (Händler Talk Point).

Details zum Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G lesen Sie in einer sepa­raten Meldung.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. In der Regel beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.