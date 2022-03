iPhone: Face-ID-Kamera wandert unter das Display

Für den Herbst ist die iPhone-14-Gene­ration von Apple zu erwarten. Bereits jetzt gibt es immer wieder Gerüchte zu den Spezi­fika­tionen der neuen Smart­phones. Einem BGR-Bericht zufolge ist nicht damit zu rechnen, dass der Hersteller größere Ände­rungen am Design der Smart­phones vornimmt. Ledig­lich beim Touch­screen sei eine Neue­rung zu erwarten. So werde die Notch verän­dert. Sieht so das iPhone 14 Pro aus?

Foto: Twitter-Account xleaks7 Es gibt Hinweise darauf, dass das iPhone-Display zwei klei­nere Ausspa­rungen in Form eines Kreises und einer Pille bekommt. Hier werde Apple unter anderem die Front-Kamera und die für Face ID benö­tigte Technik unter­bringen. Andere Quellen gehen davon aus, dass die Notch bei der dies­jäh­rigen iPhone-Gene­ration erhalten bleibt, aber mögli­cher­weise noch­mals kleiner wird.

Leaks zu tech­nischen Details

Das iPhone 14 Pro soll 147,46 mal 71,45 mal 7,85 Milli­meter groß sein, während für das iPhone 14 Pro Max 160,7 mal 77,58 mal 7,85 Milli­meter erwartet werden. Die Smart­phones wären demnach ähnlich, aber nicht exakt genauso groß wie ihre Vorgänger. Das Kamera-Modul soll wie bei früheren iPhone-Gene­rationen aus dem Gehäuse heraus­ragen. Dies­bezüg­lich werde es erst im kommenden Jahr Ände­rungen geben.

iPhone 14 und iPhone 14 Pro sollen exakt 6,06 Zoll große OLED-Displays bekommen, während iPhone 14 Max und iPhone 14 Pro Max einem auf Twitter veröf­fent­lichten Leak zufolge mit einem 6,68 Zoll großen OLED-Touch­screen ausge­stattet sein werden. Für alle vier Geräte werden 6 GB Arbeits­spei­cher erwartet. Nur die Pro-Modelle bekommen den neuen A16-Bionic-Prozessor. Für iPhone 14 und iPhone 14 Max bleibt es beim A15-Bionic-Chip.

iPhone 15: Face-ID-Kamera unter dem Display

Für das kommende Jahr rechnet das korea­nische Online­portal The Elec mit einer weiteren Neue­rung. Die für die Gesich­ter­erken­nung verwen­dete Kamera wird demnach unter dem Bild­schirm des iPhone 15 instal­liert. Die Front-Kamera für Selbst­por­traits soll in einem kleinen Display-Loch unter­gebracht werden.

Zum iPhone 15 waren zuvor bereits Hinweise durch­gesi­ckert, nach denen Apple größere Verbes­serungen für die Kamera plant. So soll ein 48-Mega­pixel-Objektiv unter anderem für verbes­serte Zoom-Möglich­keiten sorgen. Dies­bezüg­lich liefern die von Mitbe­wer­bern wie Samsung und Huawei verbauten Kameras deut­lich bessere Ergeb­nisse als aktu­elle iPhone-Modelle von Apple.

Vor wenigen Tagen hat Apple ein neues Smart­phone auf den Markt gebracht. In einer weiteren Meldung finden Sie unseren Test­bericht zum iPhone SE (2022).