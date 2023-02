Aktion: Apple iPhone 14 bei freenet im Preisvergleich

Derzeit bietet der Anbieter freenet das iPhone 14 zu einem rabat­tierten Preis an. Wir checken, ob sich das Angebot lohnt oder ob andere Händler bessere Preise haben.

Apples iPhones gehören zu den Modellen mit vergleichs­weise hoher Preis­sta­bilität auf dem Markt. Ein Preis­ver­fall ist daher nicht ganz so ausge­prägt wie bei so mancher Android-Konkur­renz. Davor sicher sind aber auch die iPhones nicht.

Nach­fol­gend schauen wir uns ein aktu­elles Angebot zum iPhone 14 von freenet an. Der Anbieter sugge­riert eine hohe Ersparnis, in dem die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers als Refe­renz ange­geben ist. Die UVP ist aber nur bedingt aussa­gekräftig, weil Markt­preise oftmals recht schnell darunter liegen - und dass auch bei iPhones, wenn­gleich wie eingangs erwähnt nicht ganz so tief wie bei anderen Modellen.

Die aktu­ellen Markt­preise (Stand: 16. Februar, ca. 13 Uhr) haben wir mit Hilfe von Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de ermit­telt. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sind als die ange­gebenen Preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie außerdem, dass aufgrund der Anfäl­lig­keit für Schwan­kungen von Markt­preisen der Preis­ver­gleich nur eine begrenzte Zeit gültig sein kann.

iPhone 14: freenet-Angebot im Preis­check

Aktion: iPhone 14 bei freenet

Foto: Apple, Logo: freenet, Montage: teltarif.de

Nach unver­bind­licher Preis­emp­feh­lung kostet das iPhone 14 mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität 999 Euro. freenet bietet die Vari­ante in den Wahl­farben "Star­light", "Blue", "Purple", "Mitter­nacht" und "Red" jeweils zum Preis von 849 Euro an. Hinzu kommen Versand­kosten in Höhe von 4,95 Euro, wenn Sie sich das Gerät nach Hause liefern lassen. Dieses Angebot klingt äußerst verlo­ckend, doch handelt es sich dabei auch um das güns­tigste im Vergleich mit den aktu­ellen Markt­preisen?

Der Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich dabei um ein gutes Angebot handelt. Bei anderen Händ­lern abseits von Online-Markt­plätzen kostet das iPhone 14 mit 128 GB Spei­cher beispiels­weise in der Farbe Mitter­nacht mehr. So verlangt etwa der Händler Galaxus 897 Euro inklu­sive Versand­kosten. Wenig teurer ist es beim Händler Otto (899,95 Euro inklu­sive Versand­kosten). Andere Beispiele für höhere Preise sind die Ange­bote von Händ­lern wie Elec­tro­nics (903,89 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Gomibo.de (898 Euro inklu­sive Versand­kosten).

iPhone 14: Gutes Handy, doch die beste Wahl?

Grund­sätz­lich handelt es sich bei dem iPhone 14 um ein gutes Smart­phone mit sehr guter Perfor­mance, einem guten Display und einer guten Kamera. Es unter­scheidet sich hinsicht­lich der Ausstat­tung jedoch deut­lich von den aktu­ellen Pro-Modellen iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Denn nur hier gibt es die 48-Mega­pixel-Kamera, den neueren Prozessor und die Dynamic Island im Display mit zusätz­lichen Features.

Der Preis für das freenet-Angebot ist gut. Wenn Sie sich für das iPhone 14 inter­essieren, könnten Sie also zuschlagen. Letzt­lich ist unserer Meinung nach das iPhone 13 Pro aus dem Jahr 2021 die bessere Wahl, weil es mehr Ausstat­tung als das iPhone 14 bietet. Genannt seien hier das 120-Hz-Display, die flexi­blere Kamera mit höherem Zoom und dem Makro­modus.

Aller­dings ist es auch deut­lich teurer, was wiederum für den güns­tigeren Preis des iPhone 14 spricht. Zum Vergleich: Das iPhone 13 Pro mit 128 GB Spei­cher in der Farbe "Graphite" ist gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich beim Händler Gomibo.de zum Preis von 1203 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen.

Details zum iPhone 13 Pro und zum iPhone 14 lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.