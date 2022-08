Darum enthüllt Apple das iPhone 14 am 7. September

Die Gerüch­teküche ist sich mitt­ler­weile einig: Das iPhone 14 wird am 7. September vorge­stellt. Ursprüng­lich wurde mit der Keynote fast eine Woche später, am 13. September, gerechnet. Dann brachten Analysten den 6. September ins Spiel. Es gibt aber einen einfa­chen Grund dafür, dass Apple von seiner sonst übli­chen Praxis abweicht, die neuen Smart­phones an einem Dienstag vorzu­stellen: In den USA ist Anfang September Labor-Day-Weekend. Der 5. September ist also in den Verei­nigten Staaten ein Feiertag. Das könnte zu Anreise-Problemen zum Event führen, wenn dieses schon diens­tags morgens (Orts­zeit Kali­for­nien) statt­finden würde.

Zwar wird Apple - wie seit Beginn der Corona-Pandemie üblich - wieder nur ein im Vorfeld aufge­zeich­netes Video zeigen. Schon zur Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni hatte der Konzern dennoch Teil­nehmer nach Cuper­tino einge­laden. Eine solche Lösung wäre auch jetzt denkbar - und sogar noch sinn­voller als im Juni. Schließ­lich könnte Apple Pres­sever­tre­tern nach dem Abspielen des Keynote-Videos erste Hands-ons ermög­lichen. iPhone-Event könnte nächste Woche angekündigt werden

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Eine offi­zielle Bestä­tigung für ein Special-Event von Apple am 7. September gibt es noch nicht. Aller­dings kündigt der Hersteller solche Keynotes in der Regel nur mit einem Vorlauf von einer Woche an. Mit der Einla­dung zum Live­stream ist demnach am Mitt­woch nächster Woche, also am 31. August, zu rechnen. Der Stream sollte am 7. September ab 19 Uhr Mittel­euro­päi­scher Sommer­zeit zu sehen sein. teltarif.de wird an diesem Abend im Rahmen verlän­gerter Redak­tions­zeiten über die Neuheiten berichten, die Apple vorstellt.

iOS 16 offenbar schon fertig

Der Bloom­berg-Analyst Mark Gurman geht davon aus, dass iOS 16 mitt­ler­weile fertig­gestellt ist. Auch im Dauer-Test von teltarif.de auf einem iPhone 13 Pro Max läuft das Betriebs­system fehler­frei. Am Abend der Keynote - also am 7. September - wird voraus­sicht­lich der Release Candi­date veröf­fent­licht. Eine Woche später könnte die finale Version an alle Inter­essenten mit einem kompa­tiblen Gerät verteilt werden, während sich der Launch von iPadOS 16 voraus­sicht­lich auf Oktober verschiebt.

watchOS 9 ist parallel mit der Veröf­fent­lichung von iOS 16 zu erwarten, zumal auch die Apple Watch Series 8 voraus­sicht­lich zusammen mit dem iPhone 14 vorge­stellt wird.

Denkbar wäre, dass Apple auch tvOS 16 im September veröf­fent­licht. Mit der jeweils neuen macOS-Version lässt sich der Hersteller gene­rell etwas länger Zeit. Das unter dem Code­namen Ventura bekannte Update könnte im Oktober erscheinen.

Wie berichtet, wird für Oktober auch ein weiteres Apple-Event erwartet, auf dem neben neuen iPads auch Mac-Upgrades zu sehen sein werden.