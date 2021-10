iPhone 14: Teuerstes iPhone aller Zeiten?

Die iPhone-13-Serie ist offi­ziell auf dem Markt, Zeit also, auf die kommende Gene­ration zu warten. Gerüchte zum iPhone 14 gibt es bereits einige. So sollen die neuen Modelle ein Re-Design erhalten, womit unter anderem die breite Notch wegfallen könnte. Diese hatte Apple beim iPhone 13 im Vergleich zur iPhone-12-Serie zwar etwas zusam­men­gestaucht, optimal ist das Ergebnis gerade im Hinblick auf die Full-View-Panels aus dem Android-Lager noch nicht. Zudem könnte Apple im kommenden Jahr auf einen Nach­folger des iPhone 13 mini verzichten.

Den neuesten Gerüchten zufolge ist es möglich, dass das iPhone 14 das teuerste iPhone aller Zeiten wird.

iPhone 14 mit riesigem Spei­cher

Ob der Nachfolger des iPhone 13 Pro Max (Bild) das teuerste iPhone aller Zeiten wird?

Foto: teltarif.de Apple hatte sich bei den beiden aktu­ellen Pro-Modellen iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max erst­mals an Versionen mit 1 TB Spei­cher heran­getraut. Einem Bericht des Online-Portals Macru­mors zufolge soll das iPhone 14 eine Version mit sagen­haften 2 TB Spei­cher erhalten. Die Annahme geht auf ein Gerücht der chine­sischen Seite Mydrivers zurück.

Da es noch knapp ein Jahr dauert, bis das iPhone 14 auf den Markt kommt, sollte man dieses Gerücht skep­tisch betrachten. Man könnte aber so tun als ob und zumin­dest speku­lieren, was ein iPhone 14 mit 2 TB kosten wird. Es ist wahr­schein­lich, dass ein iPhone mit einem so großen internen Spei­cher ein Pro-Modell sein wird, unter Umständen auch nur das iPhone 14 Pro Max. Die Preise der aktu­ellen Modelle mit 1 TB internem Spei­cher sind bereits astro­nomisch hoch. So kostet das iPhone 13 Pro mit 1 TB Spei­cher 1729 Euro, der Preis beim iPhone 13 Pro Max mit der glei­chen internen Spei­cher­größe wächst auf 1829 Euro an.

iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max mit jeweils 512 GB liegen preis­lich bei 1499 Euro bezie­hungs­weise 1599 Euro, womit sich jeweils ein Preis­sprung von 230 Euro zu den Versionen mit höherer Kapa­zität ergibt. Ausge­hend vom höchsten Preis des iPhone 13 Pro Max mit 1 TB Spei­cher könnte ein iPhone 14 (Pro Max) mit 2 TB Spei­cher die 2000-Euro-Marke knacken.

