freenet-Aktion: iPhone-Galaxy-Angebote im Preischeck

Bei freenet gibt es derzeit Hard­ware-Ange­bote, unter anderem Smart­phone-Modelle von Apple und Samsung. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen im nach­fol­genden Preis­ver­gleich, ob sich diese preis­lich lohnen. Dabei orien­tieren wir uns an Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sind als die ange­gebenen Vergleichs­preise haben wir dabei nicht berück­sich­tigt. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite zu dem Thema sowie in einem Ratgeber speziell zum Handy-Preis­ver­gleich.

Stand des Preis­ver­gleichs ist immer der Zeit­punkt des Arti­kels. Da Markt­preise von Smart­phones schwanken, können die ange­gebenen Preise zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen.

iPhone 14

freenet-Aktion: iPhone-Samsung-Angebote

Das iPhone 14 gibt es derzeit in verschie­denen Farben bei freenet zum Preis von 759 Euro (128 GB). Wenn Sie sich das Modell nach Hause liefern lassen, statt es in einer Filiale zur Abho­lung zu reser­vieren, kommen nochmal 4,95 Euro Versand­kosten oben­drauf. Am Beispiel der Farb­vari­ante "Mitter­nacht" schauen wir uns an, was andere Händler für das iPhone 14 in der genannten Konfi­gura­tion verlangen.

Zum Stand jetzt handelt es sich bei dem Angebot von freenet um einen guten Deal. Abseits von Online-Markt­plätzen liegen die Ange­bote bei ab über 780 Euro.

iPhone 13

Auch das ältere iPhone 13 wird derzeit von freenet rabat­tiert ange­boten. Die 128-GB-Version (verschie­dene Wahl­farben) kostet 669 Euro (ggfs. zzgl. 4,95 Euro Versand­kosten). Am Beispiel der Mitter­nacht-farbenen Vari­ante schauen wir uns wieder an, wo die Markt­preise von anderen Händ­lern liegen.

Es handelt sich bei dem freenet-Deal um ein gutes Angebot, das es gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich so auch bei klar­mobil gibt. Bei anderen Händ­lern kostet das iPhone 13 mit 128 GB in Mitter­nacht ab über 700 Euro.

Samsung Galaxy A54 5G

Ein weiteres Angebot betrifft das Samsung Galaxy A54 5G. Dieses kostet bei freenet derzeit 339 Euro (ggfs. zzgl. 4,95 Euro Versand­kosten). Lohnt sich das? Am Beispiel der schwarzen Farb­vari­ante auf jeden Fall. Das Angebot gibt es so auch beim Händler klar­mobil und zählt damit vergli­chen mit den Markt­preisen anderer Händler zu den derzeit güns­tigsten. Andere Preise beginnen nämlich bei rund 349 Euro.

