iPhone 13 & 14 als freenet-Deal: Lohnen sich die Angebote?

Der Preis­ver­fall von iPhones ist nicht ganz so rapide wie so manches Modell aus dem Android-Sektor, aber es gibt ihn. Es kann sich daher immer lohnen, nach Ange­boten Ausschau zu halten. Aktuell gibt es beim Händler freenet das iPhone 14 und das iPhone 13 im Angebot. Es wird sugge­riert: Vergli­chen mit der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung lässt sich einiges beim Kauf der Geräte sparen. Aller­dings ist die UVP des Herstel­lers nur bedingt aussa­gekräftig. Das liegt daran, dass sich Markt­preise von Smart­phone-Modellen schnell ändern können.

Deshalb verglei­chen wir die freenet-Deals mit den Ange­boten anderer Händler. Dazu orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo.de und billier.de. Weitere Infor­mationen und Tipps zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sicht zu dem Thema.

Bitte beachten Sie, dass die ange­gebenen Vergleichs­preise nur begrenzte Zeit gültig sein können. Der Stand des nach­fol­genden Preis­ver­gleichs ist der 21. April, ca. 14 Uhr. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können, haben wir nicht berück­sich­tigt.

iPhone 14: Lohnt sich der freenet-Deal?

iPhone 14 und iPhone 13 im freenet-Deal

Das iPhone 14 mit 128 GB Spei­cher kostete zum Markt­start im vergan­genen Herbst 999 Euro. freenet bietet das Modell in verschie­denen Wahl­farben jeweils zum Preis von 829 Euro (plus ab 3,95 Euro Versand­kosten) an.

Im Rahmen des Preis­ver­gleichs beschränken wir uns auf die Farb­vari­ante "Mitter­nacht". freenet hat für das iPhone 14 mit 128 GB derzeit einen guten Deal. Andere Händler wie Amazon und Galaxus (jeweils 851,71 Euro inklu­sive Versand­kosten), Gomibo (857 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Alter­nate (860,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das iPhone 14 in der genannten Konfi­gura­tion aktuell zu höheren Preisen als freenet.

Details zum iPhone 14, Test­ergeb­nisse und Vor- und Nach­teile lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone 13: Lohnt sich der freenet-Deal?

Das iPhone 13 ist ein Jahr älter als das iPhone 14, hat aber noch gute Update-Prognosen. Bei freenet gibt es das iPhone 13 mit 128 GB Spei­cher derzeit zum Preis in Höhe 739 Euro (plus ab 3,95 Euro Versand­kosten).

Der Preis­ver­gleich der Mitter­nacht-farbenen Vari­ante zeigt, dass es sich auch hier bei dem freenet-Angebot um einen guten Deal handelt. Bei anderen Händ­lern kostet das iPhone 13 mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität am Beispiel der Farbe "Mitter­nacht" mehr. Genannt seien Sparsmart 24 (748 Euro inklu­sive Versand­kosten), klar­mobil (753,95 Euro inklu­sive Versand­kosten), Gomibo (768 Euro inklu­sive Versand­kosten), Amazon und Galaxus (jeweils 769 Euro inklu­sive Versand­kosten).

Details zum iPhone 13, Test­ergeb­nisse und Vor- und Nach­teile lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.